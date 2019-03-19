Конституція і кандидати у президенти. Що вважають головним в основному законі 18 учасників виборчих перегонів

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, починаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут читайте про те, яку саме статтю Конституції України вважають найголовнішою кандидати у президенти.​

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Стаття 41 про право на приватну власність. Тому що це стовп економічної політики цивілізованих країн світу

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):

Стаття 5

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Там все головне

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Перша стаття, якою Україна визнається суверенною та незалежною державою

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Стаття 5. Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Стаття 3

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їхні гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

На жаль, як і більшість інших хороших статей Конституції, третя стаття не виконується

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Стаття 3. Немає нічого важливішого за людину та її життя​

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Стаття 1.

У системному поєднанні зі статтями 3,5,8,22,37,102,106 Конституції України, які теж є «найголовнішими», вона дає можливість мирно, у правовий спосіб змінити владу в Україні, в один день видалити з політичного тіла держави ракову пухлину під назвою «політична еліта» – що я і збираюся зробити у разі обрання на пост президента України

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Статті 5 і 13.

Стаття 5. Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Стаття 5 - носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

Стаття 1

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Стаття 3, яка встановлює, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а держава відповідає перед людиною за свою діяльність

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Народ – є джерелом влади в Україні

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Я не виділяю якусь окрему статтю. Конституція в цілому має працювати, чого, на жаль, сьогодні немає. Україні потрібен новий Основний Закон, який відповідатиме реальній ситуації в державі і її стратегічним цілям

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Стаття 5, яка говорить, що єдиним джерелом влади в Україні є народ

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа» (16 березня заявив, що підтримає на виборах Юлію Тимошенко):

Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Усі статті – найголовніші. Конституція України – документ, принципів якого повинен дотримуватися кожен громадянин нашої держави

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