«Домашня атмосфера» для Зеленського, «холодний душ» для Порошенка та соло для Тимошенко

До дня, коли українці голосуватимуть за нового президента, лишається менше ніж тиждень. Як же поводить себе трійка лідерів виборчих соцопитувань та чи можна сподіватися на дебати між ними до першого туру?

«Приємна та затишна атмосфера» для Зеленського

Передвиборча кампанія майже добігає кінця, а Володимир Зеленський, якого низка соцопитувань називає лідером цьогорічних президентських перегонів, досі так і не взяв наживо участі у політичних ток-шоу і не дав інтерв’ю у прямому ефірі.

Усе, чим поки обмежився цей кандидат: двома записаними заздалегідь розмовами (з ведучою «ТСН.Тиждень» Аллою Мазур та із журналістами ICTV Оленою Фроляк і Вадимом Карп’яком «у приємній та затишній атмосфері у себе вдома»), а також заочною участю з «шестисекундною затримкою» в ефірі політичного ток-шоу «1+1» «Право на владу».

Водночас Зеленський та його прес-служба відмовили цілій низці журналістів та видань у живому спілкуванні.

Так, наприклад, сталося з журналісткою «5 каналу» Яніною Соколовою. Вона стверджує, що неодноразово зверталася з проханням про інтерв’ю до команди, яка нині готує Зеленського до виборів, на що їй, мовляв, відповіли: «Ти ж його не любиш? Не хоче до тебе приходити».

Відмовили у «Зе!команді» і ще одній журналістці на прізвище Соколова – Оксані. Вона каже, що була до такого розвитку подій готова від самого початку.

«Знаєте, мені здається, що Зеленського ховають свідомо. Бо ж його електорат, насправді, голосує за Голобородька. А не за Зе», – ​пише Оксана Соколова.

Про ще одну відмову Зеленського спілкуватись наживо з журналістами повідомила шеф-редакторка видання «Лівий берег» Соня Кошкіна. За її словами, наприкінці минулого тижня у нього мав бути «бенефіс» у вечірньому праймі «студії одного з великих та впливових телеканалів» за участі низки представників ЗМІ. Серед гостей у студії мала бути і вона, утім, в останній момент цей ефір скасували, хоча «канал був дружнім» до Зеленського, «ефір планували завчасно» і «дуже детально та добротно все організовували».

При цьому навіть за такої інформаційної ізоляції кандидата Зеленського, він все одно вже встиг неодноразово осоромитись завдяки своїм заявам.

Так, наприклад, широкого розголосу та критики набула його розмова з представниками бізнесу, після якої «Зе!кандидата» вкотре звинуватили у некомпетентності.

Чи братиме Зеленський участь у передвиборчих дебатах, у його команді відповісти не можуть.

Порошенко: м​іж «​холодним душем» і «​тепою ванною»

Петро Порошенко тим часом продовжує свій передвиборчий тур містами України. Так, за минулий тиждень він відвідав Хмельницьку, а також Івано-Франківську та Чернівецьку області.

Не обійшлося і без праворадикалів, які вже традиційно влаштовують акції протесту проти Порошенка під час або на тлі таких поїздок.

Так, 19 березня перед виступом президента в Івано-Франківську представники «Нацкорпусу» та воєнізованого крила цієї організації «Нацдружин» влаштували протест з вигуками «Ганьба!» та закликами притягнути до відповідальності «свинарчуків, які наживаються на армії», в результаті якого відбулися сутички з правоохоронцями.

А 23 березня, коли Порошенко перебував з візитом на Буковині, праворадикали принесли траурні вінки під Адміністрацію президента у Києві. При цьому лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив, що має наміри боротися проти чинного президента. «Ми будемо тепер боротися, щоб ця людина, яка не збирається здавати своїх подільників, не була президентом».

Від початку весни праворадикали влаштовують подібні акції проти чинного президента регулярно. Так, 9 березня, коли Порошенко перебував з візитом у Черкасах, вони прийшли на Банкову, де побилися з поліцією, а згодом того ж дня сутички між «Нацкорпусом» та «Нацдружиною» відбулися вже у Черкасах.

Щодо виступів у ЗМІ, то Порошенко за останні кілька місяців найчастіше обирав телеканали «Україна» та ICTV, де йому влаштовували «теплу ванну». Окрім журналістів цих медіа, на початку березнявін дав інтерв'ю і представникам «Інтеру».

Але чи буде брати Петро Порошенко участь у передвиборчих дебатах? У його команді зазначають: якщо з кимось і дебати, то виключно у другому турі.

Сольники Тимошенко

Любить приймати регулярно «теплу ванну» на ICTV та «Україні» і Юлія Тимошенко. Але ще більше вона любить виступати соло. Так нещодавно вона дала інтерв'ю шеф-редакторці видання «Лівий берег» Соні Кошкіній, в якому, зокрема, розповіла про «борщ із Чебурашки», а ще поспілкувалась із Дмитром Гордоном та Радіо Свобода.

А от провести день із собою як кандидатом у президенти Тимошенко Радіо Свобода відмовила.

Від медійників та їхніх незручних запитань Юлію Тимошенко оберігає чисельна охорона. Дехто з цих бодігардів називає себе колишніми воїнами АТО.

Загалом Тимошенко, як і, наприклад, Порошенко, активно їздить регіонами зі своєю агітацією. Луцьк, Червоноград, Чернігів, Полтава... Це лише кілька з міст, які вона відвідала за минулий та початок цього тижня.

Щодо дебатів, то Тимошенко розглядає свою участь у них поки що лише на словах.

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