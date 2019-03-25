Британський Офіс із розслідування шахрайств не має справ проти Порошенка – посольство

Британський Офіс із розслідування шахрайств не має справ проти президента України Петра Порошенка, повідомило посольство Великої Британії в Україні.

«На тлі останніх спекуляцій, британський Офіс з розслідування шахрайств (SFO) підтверджує, що зараз не проводить розслідування щодо президента Порошенка», – заявили в посольстві Британії.

23 березня кандидат в президенти України, лідер партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що нібито Європейське управління з питань протидії зловживанням та шахрайству (OLAF) і Офіс розслідувань тяжкого шахрайства Великої Британії (SFO) відкрили корупційні справи проти чинного президента Петра Порошенка. OLAF також заперечив цю інформацію.

Передвиборчий штаб кандидата Порошенка назвав заяву Тимошенко такою, що «містить ознаки шахрайства», і закликав її до публічних вибачень.

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