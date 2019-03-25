Правоохоронці Одеси повідомили, що знайшли «чорну касу» «Батьківщини»

Одеська обласна поліція, прокуратура та СБУ повідомили про викриття «чорної каси» політичної партії «Батьківщина» – близько 1,3 мільйона гривень, розписані для видачі, знайшли в одному з відділень «Приватбанку» міста Подольська на півночі Одеської області.

За даними прокуратури, гроші мали роздати агітаторам, членам виборчих комісій та спостерігачів в п’яти районах Одеської області – Балтському, Подільському, Окнянському, Кодимському та Савранському.

«Згідно зі статтею 40 закону «Про вибори президента» оплата членів виборчих комісій здійснюється винятково з державного бюджету України. Оплата з будь-яких інших джерел заборонена і це логічно. Стосовно спостерігачів та агітаторів стаття 37 цього ж закону каже, що все фінансування відбувається з двох джерел – державного бюджету і з офіційних фондів кандидатів в президенти. Тут ми бачимо, що це необлікована готівка, яку, до речі, ховали в банківській установі», – заявив прокурор Одеської області Олег Жученко. У схемі, за його словами, було задіяно до 10 осіб.

Для підтвердження організації схеми виплат правоохоронці оприлюднили результати прослуховувань розмов між організатором та його підлеглими. Роздавати гроші, за даними правоохоронців, мали під керівництвом Андрія Олеговича Світа – заступника керівника штабу «Батьківщини» у північних районах Одеської області.

У слідства є ухвала суду на проведення прослуховуваннь і ці записи можна буде використовувати в суді, сказав Жученко. Кримінальне провадження було зареєстроване за заявами осіб про незаконну діяльність з порушення виборчого законодавства – до ЄРДР внесли провадження по факту порушення статті 157 і частини 4 статті 160 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права та підкуп виборця).

Розкриття чорної каси відбулося в п’ятницю, 22 березня, але жоден з фігурантів досі не затриманий, жодному з них також не висунули підозру. Усього станом на сьогодні в Одеській області поліція отримала 227 повідомлень про порушення виборчого процесу, було складено 33 адміністративні протоколи, 13 з яких були розглянуті в суді. Також поліція внесла до ЄРДР 17 проваджень та висунула дві підозри.

23 березня партія «Батьківщина» заявила, що спростовує як неправдиву інформацію щодо затримання на Одещині в місті Подільську правоохоронцями учасників мережі підкупу за одного з кандидатів у президенти з великою сумою готівки нібито в одному з офісів партії. Як заявляють у партії, гроші, вилучені у приміщенні одного з відділень «Приватбанку», – «найімовірніше, це були гроші для виборчої мережі «БПП».

Вибори президента України відбудуться 31 березня. Серед фаворитів – лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

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