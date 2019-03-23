«Батьківщина» назвала неправдивим повідомлення про «затримання учасників мережі підкупу в офісі партії»

Партія «Батьківщина» заявила, що спростовує як неправдиву інформацію щодо затримання на Одещині в місті Подільську правоохоронцями учасників мережі підкупу за одного з кандидатів у президенти з великою сумою готівки нібито в одному з офісів партії.

Як мовиться в заяві «Батьківщини», інформацію такого змісту розповсюдили засоби масової інформації – які саме, в партії не назвали.

Як заявляють у партії, гроші, вилучені у приміщенні одного з відділень «Приватбанку», – «найімовірніше, це були гроші для виборчої мережі «БПП».

Наразі не ясно, які засоби інформації могли подати повідомлення правоохоронців про цей інцидент у такому вигляді, як наводять у «Батьківщині». Самі правоохоронці у своїх повідомленнях не назвали партії і кандидата, на користь яких, за їхніми словами, діяла мережа підкупу.

Раніше 23 березня прокуратура Одеської області повідомила, що у будівлі відділення «Приватбанку» в Подільську знайшли «чорну касу» на суму 1,3 мільйона гривень «для протиправного втручання у вибори». «Під час розслідування кримінального провадження прокуратура Одещини, Управління Служби безпеки в області та поліція викрили факти незаконної організації виборчого процесу на користь однієї з політичних сил», – мовилося в повідомленні.

Так само про цей інцидент повідомила і Служба безпеки України. «Співробітники Служби безпеки України задокументували протиправну діяльність, пов’язану з організацією підкупу виборців на користь однієї з політичних сил на території Одеської області, зокрема у Балтському, Подільському, Окнянському, Кодимському та Савранському районах. Правоохоронці встановили, що механізм підкупу виборців, так звана «сітка», полягав у підкупі представників виборчих комісій, які гарантували голосування 31 березня 2019 року за одного з кандидатів на виборах президента України», – заявили в СБУ.

При цьому ні у прокуратурі, ні в СБУ не наводили ніяких даних про те, що це за політична сила і кандидат на посаду президента. Із єдиним натяком, але без уточнень, виступив тільки генеральний прокурор Юрій Луценко, який прокоментував інцидент у соцмережах так: «На тлі заяв кандидата Ю про вселенський підкуп владою – чергові уроки арифметики «чорної готівки» для її Всеукраїнської мережі депутата Д. Цього разу – Одещина».

Раніше в партіях «Батьківщина» і «Блок Петра Порошенка» вже кілька разів звинувачували одне одного у створенні мереж підкупу виборців на користь підтримуваних ними кандидатів.