Голоси виборців намагаються купити за бюджетні гроші – Аваков

Виборчі голоси громадян України намагаються купити за бюджетні кошти через державні соціальні програми, заявив в ефірі телеканалу ICTV міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Один зі штабів провладної команди наймає агітаторів, ті вибирають сто чоловік, як правило, найбідніших, йдуть до них у квартири і запитують, чи готові вони підтримати кандидата і, якщо так, то пропонують допомогу. Зі ста чоловік 30 говорить «так, ми готові». Цих людей записують, йдуть до райради або соцзабезпечення зі списком і кажуть керівнику райради, меру виділити цим людям по тисячі гривень, використовуючи кошти програми «Турбота», закладеної в бюджеті», – розповів Аваков, додавши, що такий факт зафіксований у Василькові Київської області.

Міністр повідомив, що у цій справі Нацполіція направляє повістки двом тисячам людей, які опинилися всередині схеми.

За словами Авакова, найбільше фактів підкупу такого характеру зафіксовано, крім Київщини, також у столиці, в Одесі та області і на Харківщині.

У поліції напередодні заявили, що з початку передвиборчої кампанії зареєстрували 2786 заяв і повідомлень про правопорушення, які пов’язані з виборами.

Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня. Другий тур, у разі необхідності, запланований на 21 квітня.