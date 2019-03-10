Меджліс визначився з підтримкою на виборах президента України

Меджліс кримськотатарського народу закликав громадян України на виборах 31 березня «підтримати голосуванням кандидатуру Порошенка… на новий термін», а також закликав кримчан брати участь у виборах на виборчих дільницях, розташованих на материковій частині країни.

Відповідний документ оприлюднив 10 березня у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

У рішенні Меджлісу кримськотатарського народу «Про вибори Президента України 31 березня 2019 року» повідомляється, що результати виборів «матимуть надзвичайно важливе значення для відновлення суверенітету і територіальної цілісності незалежної України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які включають Крим і Севастополь».

Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня на виборах президента України 31 березня 2019 року, після скасування реєстрації 5 кандидатів на пост президента України бюлетень для голосування в день виборів буде містити прізвища 39 кандидатів.

31 березня в Україні відбудуться президентські вибори. Кримчани, що живуть на території анексованого Росією півострова, можуть проголосувати на материковій частині України.