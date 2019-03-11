Поліція почала 142 провадження через виборчі порушення

Поліція почала 142 кримінальних провадження, реагуючи на звернення щодо порушення виборчих прав, повідомив 11 березня заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

«З початку передвиборної кампанії на території держави зареєстровано 2786 заяв і повідомлень про правопорушення, які пов’язані безпосередньо з виборчим процесом. За результатами їх розгляду складено 518 адмінпротоколів – їх наслідками стало вже 60 відповідних рішень судів, за які громадяни заплатили відповідні штрафи. Крім того, Національною поліцією розпочато 142 кримінальних проваджень, які прямо або побічно пов’язані з порушенням виборчих прав громадян», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, найбільше кримінальних проваджень зареєстровано в Києві – 28, Черкаській – 15, Чернігівській – 13, Одеській – 11 і Кіровоградській областях – 10.

За словами Цуцкірідзе, більшість із розпочатих кримінальних проваджень, а саме 48, стосуються підкупу виборців.

Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня.