83% українців готові взяти участь у голосуванні на виборах президента – опитування

83% опитаних українців декларують свою готовність взяти участь у виборах президента України 31 березня 2019 року, повідомляє соціологічна група «Рейтинг» за результатами дослідження.

«Серед симпатиків усіх рейтингових кандидатів готовність проголосувати висловлюють близько 80% опитаних. Відносно нижчий рівень мобілізації спостерігається серед наймолодших вікових груп (18-25 та 26-35 років) та у Києві. При цьому, оцінюючи за 10-ти бальною шкалою ймовірність своєї участі у голосуванні 31 березня 2019 року, тільки дві третини висловили найвищий рівень впевненості у тому, що вони прийдуть на вибори», – йдеться у підсумках опитування.

За даними соціологів, 82% респондентів зазначили, що точно знають, де розташована їхня виборча дільниця. Відносно нижчий рівень обізнаності про місце голосування спостерігається серед молодших опитаних, жителів Києва та Донбасу, тих, хто голосуватиме уперше або ж голосує на виборах дуже рідко.

«Тільки 18% опитаних вже перевіряли наявність свого прізвища у списку виборців», – вказали соціологи.

За даними дослідження, 44% опитаних заявили, що зазвичай голосують зранку – з 8 до 12 години. У ранковий час люблять йти голосувати переважно найстарші виборці, молодь – в обідні час і пообіді. Лише третина опитаних висловили готовність простояти в черзі на дільниці більш ніж одну годину, повідомили соціологи.

Соціологічна група «Рейтинг» проводила опитування з 1 до 7 березня методом інтерв’ю face-to-face серед 5 тисяч респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка – репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.