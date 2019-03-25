Порошенко подав до суду на телеканал «1+1» «за систематичну брехню» – БПП

Президент України Петро Порошенко подав до суду на телеканал «1+1» «за систематичну брехню в особливо великих розмірах», повідомив голова парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов.

На його думку, власник «1+1» Ігор Коломойський «керується почуттям помсти» після втрати «Приватбанку» та «прагне не допустити перемоги на президентських виборах Петра Порошенка».

«Чорнопіарівська вакханалія, грубе порушення елементарних норм журналістської професії, які панують на каналі уже протягом кількох місяців, не дозволяють нам робити вигляд, ніби то є журналістика. Канал дедалі більше вражає кількістю брехні, упередженої, заангажованої інформації, і участю у передвиборчий кампанії на боці тих кандидатів, яких підтримує власник каналу», – йдеться в заяві Герасимова.

Він додав, що телеканал «вже не стидається позичати фейки і штампи, що продукуються московськими каналами».

Телеканал «1+1» наразі не коментував звинувачення президентської команди.​

Вибори президента України відбудуться 31 березня.

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