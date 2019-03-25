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25 Березень 2019, Київ 19:33
Новини | Політика

Порошенко подав до суду на телеканал «1+1» «за систематичну брехню» – БПП

Артур Герасимов: власник «1+1» Ігор Коломойський «керується почуттям помсти» після втрати «Приватбанку» та «прагне не допустити перемоги на президентських виборах Петра Порошенка»

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Президент України Петро Порошенко подав до суду на телеканал «1+1» «за систематичну брехню в особливо великих розмірах», повідомив голова парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов.

На його думку, власник «1+1» Ігор Коломойський «керується почуттям помсти» після втрати «Приватбанку» та «прагне не допустити перемоги на президентських виборах Петра Порошенка».
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«Чорнопіарівська вакханалія, грубе порушення елементарних норм журналістської професії, які панують на каналі уже протягом кількох місяців, не дозволяють нам робити вигляд, ніби то є журналістика. Канал дедалі більше вражає кількістю брехні, упередженої, заангажованої інформації, і участю у передвиборчий кампанії на боці тих кандидатів, яких підтримує власник каналу», – йдеться в заяві Герасимова.

Він додав, що телеканал «вже не стидається позичати фейки і штампи, що продукуються московськими каналами».

Телеканал «1+1» наразі не коментував звинувачення президентської команди.​

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