(Друкуємо мовою оригіналу)

«Детектор медиа» и Киевский международный институт социологии провели социологическое исследование «Доверие к СМИ: Влияние российской пропаганды, медиаграмотность в Украине», которое показывает, насколько украинцы подвержены политической войне на украинских телеканалах. Какие украинские телеканалы и против кого играют на этих президентских выборах? И как украинцы потребляют информацию в 2019 году? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорила глава общественной организации «Детектор медиа» Наталия Лигачёва.

– Наталия, какие украинские каналы за кого «топят» и кого «мочат»? Что вас из цифр, результатов больше всего удивило?

– Меня особо ничего не удивило, потому что мы проводим исследование регулярно и видим, что тенденции сохраняются. Только немного выросло, что фиксирует КМИС в других исследованиях, количество тех, кто хуже воспринимает запрет российских телеканалов, российских соцсетей.

Владимир Паниотто, руководитель КМИС, отвечая на вопросы по другому исследованию, как раз связывал это с избирательной кампанией, что сейчас много пророссийских месседжей, пророссийской пропаганды на телеканалах.

А так, все тенденции сохраняются. Больше доверяют и смотрят украинское телевидение, российское мало смотрят.

– А вы уверены, что все люди, которые смотрят российское телевидение, признаются в этом?

– Я не уверена, но выборка достаточно большая. Ну пусть ещё плюс 5%, но, я думаю, сыграло свою роль, что запретили аналоговые российские каналы. Хотя на спутнике и в интернете можно смотреть.

– А сколько украинцев смотрит украинское телевидение?

Украинское телевидение остаётся источником информации для подавляющего большинства украинских граждан

​– Около 74%. Кстати, в этом исследовании немного меньше, чем осенью прошлого года. Но украинское телевидение остаётся источником информации для подавляющего большинства украинских граждан. Потом интернет-СМИ, а потом идут социальные сети.

– А российское телевидение сколько людей сказали, что смотрят?

– Очень мало, несколько процентов.

– Сейчас, насколько я понимаю, украинское телевидение – это главный рупор борьбы за избирателя? Ничего не изменилось с прошлых выборов?

– Не могу сказать, что телевизор делает избирателя, но во многом влияет. По нашему исследованию видно, что многие знают и смотрят канал «112 Украина», а мы знаем, какую политику он ведёт.

Самое большое количество поклонников и смотрящих у телеканала «1+1». Хотя рейтинги всегда колеблются. В основном у «Украины» рейтинги выше, но социсследования показывают, что больше всего зрителей у «1+1». Единственное, что уровень доверия к любому телеканалу почти в два раза ниже уровня просмотра. То есть, всё-таки люди фильтруют информацию.

Но «зрада» же у нас всегда лучше продаётся. На «1+1» сейчас «зрада, как и на «112 Украина», как и на «NewsOne», а на «Прямом» не «зрада», но там много пропорошенковских манипуляций. Качественную информацию дает только «UA:Перший», а рейтинг у него невысокий. То есть, у людей, по сути, нет доступа к качественному контенту.

«Украина» продвигает Вилкула и Ляшко, «ICTV» и Вилкула, и Тимошенко, и Гриценко – явная джинса, пиар-дайджест в основном.

«1+1» продвигает своего Зеленского в разных форматах, и это самое главное отличие от всех избирательных кампаний. Один из основных кандидатов, лидер рейтингов продвигает себя не через информационные программы – ток-шоу и новости, а через развлекательный контент.

– И одновременно очерняя конкурентов? Медиаэксперты видят на «1+1» фактически в каждых новостях то, как всё плохо у этой власти. И это случилось резко, именно в этой избирательной кампании.

– Нельзя сказать, что резко. После того, как у Коломойского национализировали «Приватбанк», они стали в оппозицию к Порошенко. То есть, у них давно идёт нагнетание информации. Но во время избирательной кампании это всё больше проявляется.

– Наталия, люди осознают, что ими могут манипулировать на первых кнопках украинского телевидения? По результатам вашего исследования, этим телеканалам больше всего доверяют: «СТБ», «1+1», ICTV, «Украина», «Интер», «Новый канал» и «112 Украина». Люди понимают, что за каждым из этих каналов стоит определённый владелец, у которого есть определённые политические интересы?

Уровень доверия к каждому телеканалу невысок и уровень доверия в целом к украинскому телевидению около 50%, при том, что смотрят 74%

​– Цифры не большие, по-моему, там самая большая цифра доверия 24%. То есть, уровень доверия к каждому телеканалу невысок и уровень доверия в целом к украинскому телевидению около 50%, при том, что смотрят 74%.

Но у людей очень плохое знание, кому какие каналы принадлежат. К сожалению, в этом опросе мы не задавали этот вопрос. Но в 2015 году мы это мерили, и тогда около 30% людей знало, что «1+1» принадлежит Коломойскому. Все знали, что «5-й канал» принадлежит Порошенко, но, например, 16% знали, что ICTV принадлежит Пинчуку.

Были более свежие исследования за 2018 год, «Интерньюз» проводил, там люди отвечали на общие вопросы, знают или не знают, кому принадлежат каналы: по общенациональным каналам – 52% «знаю», 45% «не знаю». Это большая проблема того, что у нас медиаграмотность не распространяется в достаточной мере. Даже такого важного вопроса многие люди не знают.

– В вашем соцопросе был вопрос «Хотели ли бы вы смотреть или слушать телерадиопрограммы или видеоблоги о медиаграмотности?», и только 15% сказали, что хотели бы, и 65% сказали, что не хотели. Как вы это объясняете?

Не нужно делать специальные программы по медиаграмотности. Надо это всё зашивать в развлекательный контент, сериалы

​– Вы спрашивали, что меня удивило – пожалуй, меня задела эта цифра. Потому что мы впервые так прямо спрашивали. Да, людям кажется, что это скучно. Поэтому я говорю, что не нужно делать специальные программы по медиаграмотности. Надо это всё зашивать в развлекательный контент, сериалы. Люди не любят, когда их поучают.

Но на вопрос, умеют ли люди различать «фейки», хотят ли и проверяют ли данные в двух источниках, уже люди отзываются чаще. Но тотальное понимание, что информационная гигиена важна, у людей пока что не до конца присутствует.

Слушатель: У нас появились оппозиционные каналы, которые против власти. Не получится ли так, что если к власти придёт кандидат от «1+1», этот канал будет играть такую же роль, как в России, проигрывать пропаганду?

– Я думаю, что он уже является рупором пропаганды, потому что они очень активно продвигают Зеленского. Правда, не в информационных программах. У них очень сильная информационная служба, и они приняли стратегическое решение. К ним сложно придраться, мониторят информационные программы. Но они продвигают через развлекательный формат.

– А как это происходит?

– «Квартал 95» сейчас ездит по Украине с определённой программой, где Зеленский уже не играет политиков, а играет простого украинца. Но там идёт «черный пиар» против конкурентов Зеленского.

Зеленский везде, он популярный персонаж, о нем снимаются фильмы, он озвучивает Рейгана, рассказывается, как в Рейкьявике победил актёр и всё было хорошо.

Но вопрос был о том, что будет, если придёт Зеленский. А в этом и проблема: я не могу ответить на этот вопрос, и никто не может ответить. Политики врут и занимаются популизмом, но в случае с Зеленским мы вообще не понимаем, какую политику он будет проводить. Потому что у него практически нет своей программы. Он сегодня сказал одно, а что он будет делать завтра – не знаем.

Канал «1+1» может стать очень влиятельным. Если вдруг Зеленский станет, то канал вряд ли будет его критиковать. Но я не прогнозирую исчезновения плюрализма.

– Наталья, еще цифры, которые удивили по степени доверия, что «пасут задних» те телеканалы, которые считаются независимыми, общественными: «АТР», «Громадське телебачення» и «UA:Перший». Возможно, там не такой интересный контент, не такие весёлые или интересные передачи. Но доверять ведь им могут, потому что там есть определённые стандарты журналистики, определённые подачи информации. Как вы объясняете такое недоверие к объективным каналам?

– Получается, что не смотрю, а значит, не доверяю. Многие просто не знают их контента, раз они не смотрят. Но, на самом деле, у нас есть несколько качественных телеканалов, которые практически не смотрятся, хотя там действительно соблюдаются журналистские стандарты. И это опять возвращает к вопросу о медиаграмотности.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)