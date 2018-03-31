(Друкуємо мовою оригіналу)

Команда Украинского Кризисного Медиацентра запустила площадку для борьбы с популизмом и фейками. Зачем это нужно? Как потреблять информацию в наступившую эпоху постправды? И почему медиаграмотность сейчас очень важна? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали креативный редактор Украинского Кризисного Медиа Центра, редактор портала Uchoose Олеся Дашкаба и журналист, фрилансер-продюсер немецкого телеканала ARD Георгий Тихий.

– У вас иногда не опускаются руки, что украинские журналисты, которые ратуют на медиаграмотность, за борьбу с фейками, в каком-то роде борются с мельницами? Вы не думаете, что все это или очень сложно, или вовсе невозможно в нынешних условиях?

Олеся Дашкаба: На самом деле, нет. Это большая стратегическая проблема всего мира, не только Украины. Мы, вероятно, должны делать это оперативнее других.

Фейковые новости создают люди, которые преследуют определенные интересы

Но сказать, что в Украине есть фейки и люди не мыслят критично, а во всем мире мыслят – нельзя. Очень много информации, много интересов. Всем кажется, что фейки это невнимательность. Но фейковые новости создают люди, которые преследуют определенные интересы. Часто за этим стоит большая политика.

– Гоша, зачем ты приобщился к этому проекту?

Георгий Тихий: Этот проект я считаю очень важным, потому что в Украине это большая проблема. Если мы не будем предпринимать попыток об этом задумываться, пробовать альтернативные способы ее решения, это может очень плохо закончиться.

В Германии люди тоже ведутся на вбросы новостей. Рейтинги в том числе ультраправых партий показывают, что 13% немцев готовы проголосовать за эту партию, несмотря на то, что в Германии с детства – прививка от всего ультраправого.

Это глобальная проблема, она связана с изобретением интернета, экономическим кризисом 2008-2009 годов, его последствиями. Она порождает этот вал популизма, фейков. Нужно искать модель противостояния, никто в мире их еще не придумал и, возможно, мы в Украине найдем какую-то модель.

– Почему для Украины это важно? Какие точки можно в будущем обозначить, где будет виден вал популизма? И украинская власть популистская?

Георгий Тихий: Есть элементы популизма в выступлениях и Петра Порошенко, и Владимира Гройсмана, и лидеров оппозиции. У нас эта зараза распространена во всей политической системе. Есть разная мотивация. Оппозиция с помощью популизма пытается приобрести баллы, ее популизм обычно негативно окрашенный, что все плохо, с другой стороны – популизм обратного толка, что все прекрасно.

Реальность не черно-белая, она состоит из негативных явлений и из хороших явлений

На самом деле не прекрасно и не ужасно. Реальность не черно-белая, она состоит из негативных явлений и из хороших явлений. В этом и заключается критическое мышление – не вестись на эти упрощающие действительность объяснения.

– Какие основные рекомендации: как не вестись на черно-белые споры? Как отделять факты от мнений, правду от неправды?

Олеся Дашкаба: Первое, не читать новости по заголовкам. Это экономит время, но часто заголовки или не совпадают с темой статьи, или являются манипулятивными.

Второе, это эмоции. Когда нас провоцируют отключать наш мозг, отключать критическое мышление, когда ставят нас в момент выживания.

Третий момент, общие фразы или мемы, как их называют. Например, провальные реформы. Есть реформы, которые только начались, и их нельзя назвать провальными, есть успешные, есть действительно провальные. Но называть все реформы провальными – очень обобщенный мем.

Четвертое, это анонимный источник. Очень часто с таким тэгом вкидывается много фейков: «По анонимному источнику мы узнали, что…». Нужно проверять источники, смотреть, на каких сайтах что читаете.

– Вы говорите, очень важно определиться, что за ресурс. Многие поделились на два лагеря. Они воспринимают ресурсы, где «свои», а где «чужие». Допустим, Радио Свобода сообщает о каком-то факте, а человек не будет ему верить, потому что будет думать, что это империалистическая западная пропаганда. Как решить этот вопрос?

Нужно заставлять себя читать те издания, которые не нравятся, и сравнивать факты

​Олеся Дашкаба: Тут нужно сводить причину и следствие. Смотреть, какие факты люди знают, в какие могут поверить, в какие – нет. Насколько много конспирологии. Можно доверять изданию, которое вроде как все говорит правильно, но не дает конкретного фактажа.

И нужно пробовать не быть замкнутыми в информационном кругу. Удобно читать издания, которые читают друзья и верить только им, не воспринимая информацию извне. Но нужно заставлять себя читать те издания, которые не нравятся, и сравнивать факты.

– Медиаграмотность – это все достаточно трудоемко, не будет обычный человек этим всем так тщательно заниматься. Как добиться, чтобы как-то ускорить этот процесс и сделать, чтобы больше людей в Украине стали медиаграмотными?

Георгий Тихий: Я согласен, что люди не всегда будут проверять источники. Но не нужно усложнять, потому что есть простые правила.

Посмотреть на дату публикации, часто материал может быть опубликован три года назад. Посмотреть, кто публикует. Если это неизвестный ресурс, сразу не стоит верить. Даже если кажется, что там есть доля правды. Люди думают, что если чуть-чуть правды, то может быть что-то правдивое есть. Или что «правда где-то посредине» – это самое большое заблуждение нашего века. Правда в фактах.

– Сейчас люди черпают большинство информации из социальных сетей. Есть ли смысл в фейсбук-войнах? Эти войны могут обесценивать саму важность диалога, какое бы мнение не было высказано, найдется альтернативное мнение. Стоит ли вступать в такие войны, вести диалог в социальных сетях? И как с ними обращаться, как там проявлять свою медиагигиену?

Если бы не социальные сети четыре года назад, мы бы никак не отбились от российской пропаганды, которая тогда велась

​Олеся Дашкаба: Если бы не социальные сети четыре года назад, мы бы никак не отбились от такой большой российской пропаганды, которая тогда велась. Мы были к этому не готовы. Социальные сети высмеивали эти грандиозные фейки, они становились шутками и прекращали существовать. Поэтому с одной стороны, социальные сети действительно момент очень быстрого реагирования.

С другой стороны, социальные сети опасны тем, что там все очень быстро происходит, очень много информации, практически невозможно что-то проверить.

Но медиагигиена – это не что-то очень сложное, и этому можно и нужно учиться понемногу.

Георгий Тихий: В дискуссиях есть и позитивные, и негативные вещи. Дискуссия – это хорошо, и когда люди имеют разные точки зрения, могут это свободно публично обсуждать. В этих дискуссиях может рождаться принятие друг друга. Это закалка, она учит нас искать диалог друг с другом. Но это сложно и далеко не все это понимают.

Опасность в том, что многие люди вычищают свои ленты, они удаляют тех, с кем не согласны. Люди остаются в замкнутом изолированном пространстве, им кажется, что все с ними согласны.

– Что ждет Украину в 2019 году, в новом избирательном цикле? Насколько будет работать «там где два украинца, три гетьмана»? Это какая-то культурная черта или вопрос медианеграмотности?

Олеся Дашкаба: На самом деле, есть действительно опасность в том, что настолько много информации, очень много вызовов стоит перед Украиной, действительно сложный период. Часто люди бросают красивые обещания, которые захватывают большую часть людей, но это не только проблема в Украине.

Нужно понимать, кто за что несет ответственность, и оценивать их, чтобы у нас не произошло амнезии, когда через год выйдут в красивых костюмах старые политики и будут рассказывать, насколько они новые.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)