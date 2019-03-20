Фейками проти фейків бореться один із кандидатів, поки Facebook випробовує нові правила публікації політичної реклами

Починаючи з цього тижня рекламодавці в Україні, які розміщують свою політичну рекламу у Facebook, потребують дозволу цієї соціальної мережі для доступу до користувачів, а рекламні пости з анексованого Росією Криму і непідконтрольних Україні територій будуть забанені. Але за 10 днів до виборів – чи це не замало? І чи не занадто пізно?

У приміщенні цифрового виборчого штабу українського коміка і кандидата в президенти Володимира Зеленського близько десятка молодих волонтерів сидять за екранами комп’ютерів, вишукуючи на сайтах соціальних медіа «фейкові новини» про свого кандидата. Вони намагаються відбивати армії ботів, які поширюють негативні коментарі на офіційних сторінках кампанії їхнього кандидата.

У політично напруженій атмосфері, що оточує президентські вибори в Україні, до яких залишилось 10 днів, це виснажлива, нескінченна задача.

28-річний Михайло Федоров, цифровий стратег, який керує цифровим штабом Володимира Зеленського, організував продуману кампанію, що будується на власних вірусних постах про його кандидата.

«Щодня ми стикаємося з великою кількістю фейків, із якими ми повинні боротися», – сказав, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Михайло Федоров, чия приватна фірма спеціалізується на рекламі у Facebook і Instagram. За словами Федорова, більшість фейків виявлені саме у Facebook.

Коли команда Федорова знаходить підробки, які порушують умови служби Facebook, вона дотримується того ж самого процесу звітності, як і будь-хто інший із числа двох мільярдів користувачів цієї найпотужнішої соціальної мережі в світі: вони повідомляють про образливий контент один приклад за один раз, оскільки не існує прямої лінії до створеної півроку тому керівництвом Facebook так званої «військової кімнати» (War Room) – підрозділу, який бореться із дезінформацією і спробами вплинути на вибори через соцмережі.

Це складний процес, який може протривати кілька днів до видалення постів зловмисників, акаунтів чи публікацій. А до того часу, як пояснює Федоров, шкоди може бути вже завдано.

Але 18 березня, коли нові правила розміщення політичної реклами набули чинності, команда Федорова, як і команди, які працюють на інших кандидатів в Україні, отримала трохи допомоги.

Нові вимоги до прозорості

У русі, спрямованому на приборкання «фейкових новин», дезінформації та іноземного втручання перед президентськими виборами в державах – і, зокрема, щоб уникнути подібної ситуації як у 2016 році, коли Facebook зазнав критики за те, що він не зупинив втручання Росії в президентські вибори у США – спонсори політичної реклами в Україні тепер зобов’язані публічно розкривати свою особу.

Схожі вимоги до прозорості були нещодавно запроваджені в США, Великій Британії, Бразилії, Індії та Ізраїлі. Facebook заявив, що до кінця червня планує запровадити такі правила в усьому світі.

Для України цей шлях є доволі довгим, адже саме Україна ще в 2015 році вперше попередила Facebook про дезінформацію з боку Росії і про фейкові новини, що поширюються в соціальній мережі для того, щоб посіяти розбрат і виправдати російське військове вторгнення на українську територію.

Відомо, що Петро Порошенко, який зараз бореться за переобрання на другий термін, ще в травні 2015 року просив засновника Facebook Марка Цукерберга відкрити місцеве представництво соцмережі в Україні.

Прохання було оприлюднене через два дні на відкритій зустрічі працівників Facebook із Цукербергом в актовій залі компанії в Кремнієвій долині у США. Це прохання викликало сміх присутніх.

Майже чотири роки по тому в Україні все ще не існує офісу Facebook, а позиція менеджера з питань України у базованому у Варшаві відділенні компанії залишається вакантною, підтвердила компанія на запит Радіо Свобода.

За даними останнього опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного у період з 9 по 15 березня 2019 року, лідером президентського рейтингу в Україні – станом на кінець другого тижня березня – залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати. Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,8%), третю – Петро Порошенко (17,4%). Жоден із решти кандидатів (на момент опитування загальна кількість була 39 осіб зараз 38 – ред.) не отримав більш ніж 10,3% підтримки. За останній тиждень електоральні позиції лідерів практично не змінилися.

Особа, яка публікує політичну рекламу, має надати ідентифікаційні документи, щоб підтвердити, що вона є тим, за кого себе видає

«Один крок у цьому процесі [прозорості політичної реклами в період виборів] полягає в тому, щоб особа, яка публікує політичну рекламу, надала ідентифікаційні документи, щоб підтвердити, що вона є тим, за кого себе видає», – написав Радіо Свобода в електронному листі про нові правила політичної реклами Ян Щеґенни, керівник відділу корпоративних комунікацій компанії Facebook у Центральній та Східній Європі.

Процес підтвердження особи триває від 48 до 72 годин. Рекламодавець – після обов’язкового увімкнення двофакторної ідентифікації – повинен надати ідентифікатор, виданий урядом, два офіційні документи або нотаріально завірену форму із Facebook.

Окрім підтвердження своєї особи політичні рекламодавці повинні позначати свою рекламу і додавати попередження «проплачено», яке затверджує Facebook. Офіційні сторінки соцмережі в Україні також показуватимуть місцезнаходження адміністраторів сторінки у розділі «Інформація та реклама».

«Широкий спектр поганих дійових осіб»

Крім того, Facebook буде розміщувати всі політичні оголошення, пов’язані з Україною, із застереженнями в загальнодоступній базі даних протягом семи років. Оголошення, які виконуються без застереження, також зберігатимуться в базі даних, якщо про них повідомлятимуть, і якщо вони матимуть політичний зміст.

Вимоги до прозорості запровадили після того, як Facebook оголосив у січні, що заборонить у своїй мережі напередодні виборів використовувати виборчу рекламу, проплачену за межами України.

«Ми знаємо, що широкий спектр поганих дійових осіб (із Росії та інших країн) буде шукати цільову важливу подію, як, наприклад, вибори, – сказав Щеґенни. – Наша мета полягає в тому, щоб допомогти захистити вибори в Україні, і частина цього включає захист від іноземного втручання і неприйняття виборчої реклами з іноземних територій».

Наша мета полягає в тому, щоб допомогти захистити вибори в Україні

Дехто в Україні сумнівається, чи означає це, що Facebook також забороняє рекламу з Криму – чорноморського півострова України, анексованого Росією п’ять років тому, – а також із східних районів Донецької та Луганської областей, які контролюють сепаратисти, підтримувані Росією. Щеґенни відповів на це запитання Радіо Свобода ствердно.

«Згідно з українським законодавством, ці регіони в даний час є територіями, які не контролюються українським урядом», – сказав представник Facebook.

Занадто мало і занадто пізно?

Нововведення є великим кроком уперед для Facebook

Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін, який протягом останніх місяців зустрічався з представниками Facebook у Києві щонайменше з приводу двох випадків, хвалить нові правила розміщення реклами та вимоги до прозорості. У коментарі Радіо Свобода Золотухін каже, що це є великим кроком уперед для Facebook і це допоможе «зробити [інформацію в] цій сфері більш чіткою».

Проте, за 10 днів до першого туру голосування деякі спостерігачі вважають, що нововведення, запроваджені мережею Facebook, занадто малі, зроблені вони занадто пізно і обійти їх справді легко.

Нові правила реклами та прозорості можна досить легко обійти

​Ніна Янкович, дослідниця американського аналітичного центру Wilson Center, який зосереджується на дезінформації з Росії, попереджає, що в такій державі, як Україна – з багатьма зв’язками з Росією – нові правила реклами та прозорості «можна досить легко обійти».

«Це було би легко зробити і непрофесіоналам, не кажучи вже про якогось співробітника російських спецслужб. Було б легко використати лазівки щодо географічних вимог, та ще й придбати рекламу», – сказала Янкович Радіо Свобода у січні.

Ігор Разкладай, український юрист із київського Центру демократії та верховенства права, який допомагав проводити тренінги з Facebook в Україні, розповів Радіо Свобода, що дослідники, з якими він працював, виявили облікові записи у Facebook із великою кількістю фоловерів, які були куплені за великі кошти.

Якщо не можеш їх перемогти, приєднайся до них

Керівник цифрового штабу Зеленського Михайло Федоров привітав нову політику Facebook, але заявив, що його команда не буде розраховувати виключно на соціальну мережу для боротьби з фейками і дезінформацією, націленою на їхнього кандидата.

Минулого тижня команда Федорова розпочала проект зі збирання ідей для своєї боротьби з дезінформацією та підробленими акаунтами.

Проект працюватиме так: коли з’являється дезінформація чи фейковий акаунт, чат-бот, створений для розпізнавання ключових слів, мобілізує прихильників кандидата у соцмережах на «захист Зеленського».

Минулого місяця команда Федорова розпочала конкурс, під гаслом «вигадайте найкращий фейк про Зеленського і поділіться ним у соціальних мережах, використовуючи хештег #ZeFake».

У боротьбі з дезінформацією за принципом «клин клином», Федоров заявив, що сподівається «знищити і знецінити» потенційно шкідливі повідомлення, які поширюють про його кандидата. Він стверджує, що це вже спрацювало, хоча відмовився надати про це деталі.

Сам кандидат сприяв конкурсу у відеозверненні, опублікованому в соціальних мережах, і залишився задоволений результатом.

«Ми сміялися від душі» з цих підробок, – сказав Зеленський, перш ніж прочитати деякі з них уголос. «Зеленський – рептилія. Зеленський – коханець Меркель... Зеленський – це насправді жінка, незаконна сестра Тимошенко, яка їй мстить».



Який же фейк переміг?

«Зеленський є правнуком почесного члена Ротшильдів».