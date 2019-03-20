Зірки шоубізу і кандидати у президенти. Хто кого використовує?

Спортсмени, співаки, актори і навіть письменники – саме підтримкою таких відомих людей часто прагнуть заручитися кандидати на посаду президента України у своїх передвиборчих кампаніях. Радіо Свобода розбиралося, чому і навіщо це відбувається, а також, кому ця співпраця цікавіша – кандидатам чи селебрітіз?

Часто кажуть, що мистецтво поза політикою. Однак у передвиборчий період в Україні це негласне правило час від часу таки порушується. Артисти та відомі люди з інших сфер діяльності чи то від щирого захоплення політиком, чи то з іншою, більш матеріальною, метою часто долучаються до агітаційних кампаній кандидатів у президенти.

Психологи пояснюють, що відомі обличчя позитивно впливають на рівень симпатії та схильності до того чи іншого політика. Особливо успішно, за словами експертів, ця маніпулятивна технологія працює у невеликих містах та селах, де у такому форматі електорат охоче сприймає обіцянки політиків. Саме тому політтехнологи, які працюють у командах кандидатів, із радістю долучають до кампаній селебрітіз.

Технологія часів Леоніда Кучми

Політологи нагадують, що цю технологію активно почали використовувати ще у часи президента Леоніда Кучми. Зокрема, значну роль у становленні такої форми агітації зіграло керівництво музичного фестивалю «Таврійські ігри». Тоді на підтримку кандидатури Кучми на другий термін відбувалися цілі фестивалі та турне країною. Протягом десятиліть усі ключові політичні сили України організовували агітаційні безкоштовні виступи зірок – аж до президентської кампанії 2014 року.

Експерти також відзначають, що формат співпраці політиків та зірок шоубізу з часом змінюється. Якщо раніше це використовувалося у вигляді, наприклад, безкоштовних концертів на тлі політичних гасел, то зараз технологи вдаються до більш вишуканих методів – як от прямої чи прихованої агітації у соціальних мережах.

Однак не нехтують публічною підтримкою українських селебрітіз і лідери цьогорічних президентських перегонів. З деякими митцями політики співпрацюють на постійній основі.

Юлія Тимошенко

Народний артист України Олександр Пономарьов ще з 2009 року підтримує Юлію Тимошенко, та навіть був її довіреною особою під час президентської кампанії у 2010 році. Показово, що і через 10 років співак продовжує підтримувати кандидатуру Тимошенко та їздить разом з нею країною на зустрічі з електоратом. Сам Пономарьов нещодавно сказав в інтерв'ю, що робить це не через гонорари або політичні перспективи, а через власні переконання. Однак він не заперечив, що отримував пропозиції стати парламентарем. «Давно вже міг стати народним депутатом. Але поки що я відмовляюся, бо не відчуваю, що я потрібний. Наразі я відчув, що на цьому етапі я потрібний Юлії Володимирівні. Вона попросила – я допомагаю», – зазначив народний артист.

Ще одним музикантом, який публічно підтримує Юлію Тимошенко та виступає з концертами під час всеукраїнського туру на підтримку її кандидатури, є співачка Анастасія Приходько. Артистка восени минулого року заявила, що залишає сцену та йде у політику. За її словами, вона побачила великий потенціал у співпраці з Юлією Тимошенко, тому планує стати народним депутатом саме від її політичної сили.

Під час позаминулої кампанії зіркова підтримка Юлії Тимошенко була значно більшою. Серед тих, хто виступав з концертами на її підтримку, запам'яталися Руслана, Наталія Могилевська, Ані Лорак, Ірина Білик, гурти Друга Ріка, ТНМК, ТІК, Настя Каменських з Потапом та інші.

Петро Порошенко

Команда Петра Порошенко також вдається до залучення відомих українських митців до передвиборчої кампанії чинного президента. Так, одними з найсистемніших агітаторів за кандидатуру Порошенка на другий термін президентства, є гурт «ТІК». Окрім того, що зустрічі політика з електоратом відбуваються під музичний супровід гурту, «ТІК» на початку березня зняв кліп на пісню «Циклон». Текст музичного твору, фактично, можна розцінити як агітацію. У пісні в негативному контексті згадуються інші кандидати у президенти, однак між рядків чується підтримка Петра Порошенка. Зрештою, група не приховує своїх електоральних симпатій.

І знову, під час цьогорічної виборчої кампанії, як і у 2014 році, Порошенка підтримує лідер гурту «Плач Єремії» Тарас Чубай.

Серед інших відомих постатей, хто закликав підтримати Петра Порошенка, і епатажний письменник Лесь Подрев'янський. На з'їзді, де Порошенко оголосив про своє кандидатування, митець зміг цензурно пояснити, чому закликає голосувати за Порошенка: «Шановна громадо, я коротко скажу. Є така північна лисичка з білим пухнастим хвостиком – згадали? Вона може з'явитися на наших теренах. Так от, щоб вона не з'явилася – принаймні, щоб у неї було менше шансів – я сьогодні тут».

На цьому ж заході у перших рядах були помічені також видавець Іван Малкович, письменник Юрко Винничук, акторка Ірма Вітовська, художник Олександр Ройтбурд, лідер гурту «Хорея Козацька»Тарас Компаніченко, співачка та волонтерка Анжеліка Рудницька.

Неодноразово свою підтримку Порошенку виголошували народна артистка України Ада Роговцева та кінорежисер Ахтем Сеїтаблаєв. Ада Роговцева навіть стала довіреною особою Порошенка, про що вона повідомила на мітингу в Києві 17 березня.

Володимир Зеленський

А от нова постать в українському політикумі Володимир Зеленський не так вдається до співпраці з українськими виконавцями, як сам виступає в якості зірки під час благодійних концертів «Студії Квартал 95» у різних регіонах України.

​Також Рух «Чесно» зафіксував агітацію за кандидатуру Зеленського під час концертів «Ліги сміху», перед початком яких транслювалися відеозвернення політика та роздавалися листівки з анонсом його концертів. У моніторингах перебігу передвиборчої кампанії також відзначається, що актори «Ліги сміху» та «Студії Квартал 95» на своїх сторінках у соцмережах публікують відео на підтримку політика та запрошують приєднатися до команди Володимира Зеленського.

Олег Ляшко

Серед мистецької групи підтримки кандидата Олега Ляшка є чимало зіркових агітаторів – народні артисти Степан Гіга, Лілія Сандулеса та інші. А співачка Оксана Пекун навіть вступила до Радикальної партії Олега Ляшка.

Із собою в агітаційні тури Олег Ляшко постійно бере відомий у 90-і роки полтавський гурт «Фрістайл». Він супроводжує політика у райцентри та невеликі містечка під час зустрічей політика з виборцями та розважає потенційний електорат музикальними композиціями. Хіт цієї програмі у виконанні «Фрістайл» – пісня «Ах, какая женщина», під яку Олег Ляшко залюбки танцює з літніми жінками з кола своїх виборців.

Аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Неберикут у коментарі Радіо Свобода наголосив, що з правової точки зору подібні заходи є дозволеною формою агітації за тієї умови, що кошти на їхнє проведення беруться виключно з передвиборчого фонду кандидата.

«Під час цієї кампанії ми також спостерігаємо, що дедалі більше артистів та митців стають на бік того чи іншого політика. І часто це зумовлено саме громадянською позицією, а не фінансовим фактором», – додає Неберикут.

Однак, аналітик вважає, що також не можна виключати й політичні домовленості з артистами та обіцянки включення їх до партійних списків, як це було у попередні роки.

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