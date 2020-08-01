«Прогнозую шалене розчарування в артистах як політиках» – Валерій Харчишин

«Я прогнозую шалене розчарування в артистах як у політиках», – зазначив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода вокаліст гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин, відповідаючи на запитання про оцінку президентства Володимира Зеленського. Валерій Харчишин також розповів про обставини того, як йому довелося лікуватися навесні цього року, на початку поширення коронавірусу; як український шоу-бізнес виживав під час карантину і як він оцінює свої зйомки у кіно.