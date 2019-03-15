«Ляшкобус», шансон та Ахметов. Ляшко. День з кандидатом

Олег Ляшко чи не єдиний кандидат у президенти, який їздить агітувати по невеликих райцентрах та містечках. Із собою він бере музичний гурт, що був популярним у 90-х, та свої фірмові фрази й лозунги. Сценарій його агітаційних зустрічей з виборцями майже не відрізняється від містечка до містечка. Повторюються не лише музичні номери та, начебто, спонтанні танці з жінками, але й фрази. «Менше свиней при владі, більше корів у селі», «іду до вас обніматись, цілуватись, фотографуватись» – Олег Ляшко переконує людей, що він є кандидатом з народу, позасистемним політиком, який не співпрацює з жодним українським мільярдером. Хоча, у всіх агітаційних поїздках Олега Ляшка супроводжує знімальна група телеканалу ТРК «Україна», який належить Рінату Ахметову. Журналіст Радіо Свобода Руслан Тарасов з’ясосував – де Олег Ляшко справжній, а де грає роль.