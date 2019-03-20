Армія за головнокомандувача Зеленського так само відповідатиме на обстріли – представник кандидата

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський у разі перемоги не збирається змінювати наказ, що нині діє на фронті – відповідати у разі збройних провокацій російських гібридних сил. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проект Радіо Свобода) заявив політтехнолог, представник кандидата Дмитро Разумков.

На запитання, яким буде наказ головнокомандувача, якщо ним стане Зеленський, Разумков відповів, що нинішня тактика збережеться.

«Точно так само. Про це говорив Зеленський, що найцінніше, що є у країни, – це життя наших людей. А армія – це громадяни України, які так само мають право захищати своє життя і своє здоров'я. Як і свою територію. Тому в цьому плані про якісь зміни мова йти не може», – сказав Разумков, який є представником Зеленського.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

Вибори президента України відбудуться 31 березня.