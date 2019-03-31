ЦВК назвала дані про явку виборців станом на 15:00

Центральна виборча комісія України оприлюднила оновлені дані про активність виборців станом на 15:00. За даними ЦВК, явка виборців на цей час становила 45,22%.

Станом на 11:00 активність виборців складала понад 16%.

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Дані, оприлюднені ЦВК станом на 15:00, є неповними, оскільки комісія має дані з 36 зі 199 територіальних виборчих округів.

В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.