Що потрібно знати про вибори президента України: відповіді на основні питання

31 березня в Україні відбуваються чергові вибори президента України. Радіо Свобода спробує відповісти на найбільш головні питання про день голосування.

Як працюватимуть виборчі дільниці? Виборчі дільниці працюють з 8-ї до 20-ї години. На закордонних виборчих дільницях голосування проводять за місцевим часом.

Які документи необхідно мати на дільниці? Виборці повинні мати при собі документ, який підтверджує громадянство України (паспорт, військовий квиток тощо).

Де я маю голосувати? Свою виборчу дільницю можна знайти у Державному реєстрі виборців. Як саме це зробити – дивіться тут.

Чи можна голосувати без запрошення на вибори? Звичайно. Ви повинні бути в списках на своїй дільниці. Як її знайти – читайте в попередньому пункті.

Скільки кандидатів у президенти буде в бюлетені? У бюлетені буде 39 прізвищ кандидатів у президенти України. Втім, двоє з них уже відмовилися від участі у виборах – Олександр Мороз і Сергій Тарута.

У кого найбільші шанси на перемогу? Соціологічні опитування називають фаворитами виборів Володимира Зеленського, Петра Порошенка і Юлію Тимошенко. Проте довіряти соціології не варто, бо в минулі роки результати опитувань суттєво відрізнялися від безпосередніх результатів голосування.

Коли мають оголосити результати виборів? Центральна виборча комісія має повідомити про результати голосування до 10 квітня. Якщо відбудеться другий тур, результати оголосять до 1 травня.

Коли буде другий тур? Якщо жоден із кандидатів не здобуде понад 50 відсотків голосів, другий тур відбудеться 21 квітня. У ньому зустрінуться два кандидати з найбільшою підтримкою.

Чи діятиме довідка про зміну місця голосування під час другого туру? Ні. Виборці повинні будуть отримати нову довідку не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування в другому турі.

Хто спостерігатиме за виборами? За виборами президента України спостерігатимуть понад 85 тисяч офіційних спостерігачів від українських громадських організацій (найбільше від «Українського центру демократичного суспільства», «Команди Зе» та «Всеукраїнської громадської організації «Солідарна молодь»). Від міжнародних організацій в Україні працюватимуть 2 157 спостерігачів, серед них 808 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Іноземні держави відправили до України 187 спостерігачів. Найбільше представників буде від Сполучених Штатів Америки (63), Польщі (40), Словаччини (16), Франції (15) і Німеччини (13).

Чи можна фотографувати бюлетень? Ні. Згідно із законом про вибори президента, фото- та відеофіксація бюлетеня в кабіні для таємного голосування або демонстрація результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.

Що робити, якщо бачите порушення на виборах? Якщо ви побачили порушення під час виборів, необхідно звернутися до спостерігачів або поліції.

Де слідкувати за перебігом голосування і підрахунком? Дані про явку на виборах і підрахунок голосів будуть оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії. Крім того, на YouTube-каналі і сторінці Радіо Свобода у соцмережі Facebook із 12:00 31 березня до 1:00 1 квітня триватиме телемарафон, присвячений виборам. Ну, і слідкуйте за Живим блогом та новинами на сайті Радіо Свобода.