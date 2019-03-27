Лідер «Соціалістичної партії» Олександр Мороз попросив більше не вважати його кандидатом у президенти України. Відповідну заяву він оприлюднив у Facebook.

Він зазначив, що політрада партії на своєму засіданні проаналізувала хід виборчої кампанії і зробила обґрунтований висновок про підготовку «небувалої безцеремонної фальсифікації виборів».

«Нинішня кампанія змістом означає псевдодемократичне прикриття боротьби олігархів з олігархами за доступ до влади задля своїх корисливих інтересів. Актив партії вважає недоцільним продовжувати мою участь в кампанії – політичному фарсі, змирившись з його суттю. Враховуючи викладене, прошу не вважати з цього часу мене кандидатом на посаду президента України», – написав Мороз.

75-річний Олександр Мороз був народним депутатом п’ятьох скликань, двічі ставав головою парламенту.

Вибори президента України відбудуться 31 березня. У випадку необхідності другий тур запланований на 21 квітня.

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