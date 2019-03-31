Радіо Свобода проведе спецефір до дня виборів. Ефір розпочнеться о 12:00 і триватиме до 1:00 1 квітня. Подивитися його можна буде на YouTube-каналі Радіо Свобода.

З 21:40 до 22:50 Радіо Свобода та Голос Америки разом з Суспільним проведуть марафон «Зворотний відлік: Ніч виборів», у якому обговорять день голосування.

31 березня в Україні відбуваються вибори президента України. За посаду змагаються 37 кандидатів. Виборчі дільниці розпочали свою роботу о 8:00 і працюватимуть до 20:00. Для перемоги в першому турі кандидат повинен набрати понад 50 відсотків голосів. Якщо цього не станеться, 21 квітня відбудеться другий тур виборів.