ЦВК подала перші дані про явку виборців

Центральна виборча комісія України оприлюднила перші дані про активність виборців станом на 11:00. За даними ЦВК, явка виборців на цей час склала понад 16%.

Згідно з оприлюдненими цифрами, найактивніше зранку голосували виборці в Запорізькій, Полтавській та Луганській областях, де свою волю виявили понад 20% виборців. Упритул до позначки 20% наблизилися учасники голосування в Дніпропетровській, Черкаській та Миколаївській областях.

Найнижчою зранку була явка в Закарпатській області (8,3%).

Дані, оприлюднені ЦВК станом на 11:00, є неповними, оскільки комісія має дані зі 164 зі 199 територіальних виборчих округів.

В Україні 31 березня відбувається перший тур чергових виборів президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.