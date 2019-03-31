«На вибори, як на свято». Перші враження українців від дня голосування

31 березня в Україні стартував перший тур президентських виборів. За даними ЦВК, станом на 11:00 явка виборців становить понад 16%. Що пишуть українці в соцмережах щодо перебігу голосування? Та які їхні враження після волевиявлення? Радіо Свобода зібрало перші реакції із соціальних мереж.

Переважно українці схвально відгукуються про вибори президента України 2019. Втім, МВС уже назвало найпоширеніші порушення на дільницях –​ це фото- та відеофіксація бюлетенів та спроби винести їх за межі дільниці​.

Що ж пишуть про вибори ще?

Журналістка Наталка Соколенко розповіла, чому вибори так її розчулили.

​

​Шеф-редактор видання Kyiv Post Ольга Руденко поділилася, чому більше не шкодує, що у бюлетні немає графи «проти всіх» та чому на виборах 2019 потрібно голосувати саме за якогось кандидата.

Журналістка видання «Корреспондент» Ольга Байвидович висловила свою головну претензію до організації виборів.

Народний депутат Віталій Чепинога дав важливу пораду всім виборцям.

Колектв однієї з популярних київських пекарень закликав всіх йти на дільниці.

Закликав йти на вибори й медіаблогер Василь Петрович.

Економіст Павло Кухта розповів, що змінило його легковажне ставлення до виборів.

Менеджерка соціальних медій Світлана Косинська показала найменшого виборця.

Дієтолог Марія Федоренко поділилась милим фото та спогадами зі свого дитинства.

Киянка Даша Тарасова розповіла, як готувалася до голосування її бабуся.

А журналістка Катерина Головата назвала цьогорічні вибори найбільш неоднозначними за всю історію України.

Юрист і ветеран бойових дій Масі Найєм нагадав всім про справу Катерини Гандзюк та важливість участі у виборах.

А українська гімнастка Лілія Подкопаєва написала, що вибори для неї –свято.

В Україні 31 березня відбувається перший тур чергових виборів президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.

Всі новини про вибори президента 2019 та результати кандидатів читайте у спецтемі Радіо Свобода

​