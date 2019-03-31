Українські екзит-поли: хто першим розповість, як проголосували українці

31 березня, у день виборів президента України, українці не лише голосують, а й хочуть якнайшвидше дізнатися, як проголосувала країна загалом. «Найпрудкішими» у цьому плані є екзит-поли – загальнонаціональні опитування виборців, які вже проголосували, на виході з дільниць.

Результати екзит-полів ніколи повністю не збігаються із офіційними результатами виборів, але дають приблизне уявлення про те, хто може вирватися у лідери перегонів. На президентських виборах-2019 проводиться одразу кілька екзит-полів. Їхні результати з’являтимуться після 20.00 31 березня – від моменту завершення голосування. Радіо Свобода зібрало інформацію про основні екзит-поли і про те, де можна дізнатися їхні результати.

​Національний екзит-пол

Його вважають найавторитетнішим та одним із найточніших. Для його проведення поєднали свої зусилля фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, КМІС та Центр Разумкова. Ці організації мають досвід проведення 15 екзит-полів в Україні, починаючи з 1998 року.

Фінансово підтримує це загальнонаціональне опитування Програма сприяння громадській активності «Долучайся!», яка, своєю чергою, фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), Представництвом Європейського Союзу в Україні, Міжнародним фондом «Відродження» та Посольством Канади в Україні.

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Організатори цього екзит-полу оприлюднять його попередні результати у інформагентстві «Укрінформ» одразу після 20.00 – на цей момент підрахують результати опитування виборців, які проголосували і вийшли з дільниць до 18.00. Повні результати опитування презентують о 23.00.

Похибка Національного екзит-полу – не більше 2,5% (для фаворитів перегонів), повідомляють представники фонду «Демократичні ініціативи».

У цьому опитуванні не можуть взяти участь лише трохи більше 6% виборців – ті, хто голосує удома, за кордоном, у в’язницях, лікарнях та військових частинах – тобто там, куди не можуть потрапити соціологи.

За законом, невідповідність Національного екзит-полу та офіційних результатів виборів не є підставою оскаржувати результати волевиявлення. Однак це може бути підставою для додаткової перевірки результатів, пояснює голова фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.

На попередніх виборах президента України у 2014 році дані Національного екзит-полу та офіційні результати від ЦВК відрізнялися в межах одного відсотка.

Результати Національного екзит-полу можна дізнатися на сайтах самого екзит-полу та агенції «Укрінформ», а також на сайті та Ютуб-каналі Радіо Свобода, яке є інформаційним спонсором цього проекту.

Екзит-пол ТСН

Паралельно з соціологами, свої опитування у день голосування проводять українські телеканали та телевізійні проекти. Один з найвідоміших медійних екзит-полів проводить «Телевізійна служба новин».

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Опитування на замовлення ТСН в усіх українських регіонах проводять дві «авторитетні компанії», які замовник не розкриває до оголошення результатів. Назви цих компаній можна буде дізнатися о 20.00 під час спецвипуску ТСН «Вибір країни», одразу після закриття виборчих дільниць.

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«Ми вирішили посилити марафон «Вибір країни» власним екзит-полом та залучили до співпраці одразу дві авторитетні дослідницькі організації: українська агенція спеціалізується саме на проведенні соціологічних та політичних досліджень, а залучення міжнародної компанії також мінімізує ризик впливу внутрішньополітичних факторів на результати», – заявив директор департаменту новин «1+1 медіа» Сергій Попов.

Запрошені ТСН компанії планують опитати 20 тисяч виборців на 600 виборчих дільницях у всіх регіонах України, що, за їхніми словами «перевищує вибірку національного екзит-полу». Опитування розпочнуть із відкриттям виборчих дільниць о 8:00.

Результати цього опитування можна буде побачити не лише в телеефірі каналу «1+1», а й на сайті ТСН та їхньому YouTube -каналі.

Екзит-пол «112 Україна» та NewsOne

Телеканали «112 Україна» та NewsOne цього року вирішили організувати власний екзит-пол. Організатори планують опитати 25 тисяч виборців на 500 виборчих дільницях України, і обіцяють, що статистична похибка не перевищить 2,1% для лідерів рейтингу і не більше 1,5% для інших кандидатів – тобто менше, ніж заявили у Національному екзит-полі.

Результати обидва телеканали оголосять у себе в ефірі та на власних сайтах і на YouTube -каналах після 20:00. Причому о 22:00 організатори планують повідомити уточнені дані – станом на момент закриття дільниць.

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Представники телеканалів опитують виборців не самі. Опитування для них виконує австрійський Інститут соціальних досліджень і консалтингу SORA спільно з українським центром «Соціальний моніторинг».

ЦВК: системних порушень немає

Які б дані не показали екзит-поли – офіційним результатом виборів є лише той, який оголосить ЦВК. Наразі Центральна виборча комісія не зафіксувала системних порушень під час голосування, повідомила журналістам секретарка ЦВК Наталія Бернацька.

«Жодних системних порушень під час голосування не зафіксовано. Є поодинокі випадки, але вони класичні для будь-якого перебігу голосування будь-якої виборчої кампанії: є випадки фотофіксації людьми результатів свого волевиявлення, поодинокі випадки підвезення людей до окремих ділянок, але в цілому вибори проходять у стандартному режимі. Сподіваємося, до 20 години все в такому ж режимі буде проходити», – сказала вона.

Станом на 15 годину явка становила 45,08%.

«Демократичні ініціативи» говорять про підготовку до «дискредитації всіх екзит-полів»

Голова фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна заявила по обіді 31 березня на прес-конференції, що загалом виборчий процес та опитування виборців ідуть нормально, однак є ознаки того, що сили, пов’язані з частиною кандидатів, спробують дискредитувати цей процес.

«Вже з'явилися перші дзвіночки, що ті сили, яким результати не сподобаються, вже зараз починають екзит-пол, навіть усі екзитполи дискредитувати. Перша ластівка – штабіст Юлі (Юлія Тимошенко - ред.) Костя Матвієнко пише в своєму блозі на «Українській правді», що, начебто, дані, які передають з місць інтерв'юери і дані, які заносяться в комп'ютер і підраховуються істотно відрізняються. Не знаю, на яких ідіотів це розраховано. Бо результати приймають телефоном рядові співробітники соціологічної служби, і вносять в комп'ютер теж вони. Ну, і хтось уявляє, що начальник збирає колектив і каже, що вносити треба не те, що отримують, а зовсім інше? Теоретично все це змінити вже в комп'ютері може керівник, але про це всі будуть знати. І такі речі не залишаються невідомими. Це – гучний скандал і втрата репутації… Але є причини для підозр, що спроби дискредитувати екзит-поли будуть набирати силу».

Зі свого боку, політолог Костянтин Матвієнко у своєму блозі стверджує, що інтерв'юери, які ведуть прямі опитування, констатують, що дані у центральних офісах їхніх соціологічних служб дедалі сильніше відрізняються від надісланих ними безпосередньо з дільниць.

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«Таких «аномальних» дільниць більшає, як і обурених учасників опитування», – заявляє Матвієнко.

Ще один крок для можливої дискредитації екзит-полів – проведення опитувань, які замовники теж оголошують екзит-полами, хоча насправді вони не заслуговують на довіру, попереджає Бекешкіна.

«Ще один метод, теж розрахований на ідіотів – це начебто екзит-поли різних «Рогів та копит» – ну от уже засвітилися «Передові правові ініциативи», що побили усі світові рекорди, «опитуючи» по 100 тисяч осіб за два дні, ще якісь невідомі стоять на дільницях. І буде: «а ми на ваш екзит-пол – нашим екзит-полом». А що? На людей не надто освічених це може подіяти», – підсумовує соціолог.

В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.

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