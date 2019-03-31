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31 Березень 2019, Київ 17:59
Новини | Політика

Системних порушень на виборах немає – ЦВК

Будівля Центральної виборчої комісії

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Центральна виборча комісія не зафіксувала системних порушень під час голосування, повідомила журналістам секретарка ЦВК Наталія Бернацька.

«Жодних системних порушень під час голосування не зафіксовано. Є поодинокі випадки, але вони класичні для будь-якого перебігу голосування будь-якої виборчої кампанії: є випадки фотофіксації людьми результатів свого волевиявлення, поодинокі випадки підвезення людей до окремих ділянок, але в цілому вибори проходять у стандартному режимі. Сподіваємося, до 20 години все в такому ж режимі буде проходити», – сказала вона.

Станом на 15 годину явка становила 45,08%.

Раніше 31 березня кореспондент Радіо Свобода повідомив, що біля будівлі ЦВК зібралися молоді люди спортивної зовнішності.

В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.

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