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31 Березень 2019, Київ 17:55
Новини | Політика

Українці в США почали голосувати

Запрацювала виборча дільниця в Вашингтоні

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Почала роботу виборча дільниця 900089, розташована в столиці Сполучених Штатів Америки Вашингтоні, повідомляє посольство України в США.

Згідно з повідомленням, першими виборцями стали двоє молодих людей, яким нещодавно виповнилося 18 років.

Раніше за все голосування за президента України почалося і завершилося на виборчій дільниці в Канберрі, Австралія. В Європі виборчі дільниці відкривалися одночасно з українськими або з різницею в одну-дві години.

В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.

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