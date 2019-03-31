Українці в США почали голосувати

Почала роботу виборча дільниця 900089, розташована в столиці Сполучених Штатів Америки Вашингтоні, повідомляє посольство України в США.

Згідно з повідомленням, першими виборцями стали двоє молодих людей, яким нещодавно виповнилося 18 років.

Раніше за все голосування за президента України почалося і завершилося на виборчій дільниці в Канберрі, Австралія. В Європі виборчі дільниці відкривалися одночасно з українськими або з різницею в одну-дві години.

В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.