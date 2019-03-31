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31 Березень 2019, Київ 16:27
Новини | Політика

На виборчу дільницю у Мінську не пустили представників російських ЗМІ

Виборча дільниця на території посольства України в Білорусі, Мінськ, 31 березня 2019 року

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На закордонну дільницю для виборів президента України в Мінську не були допущені представники російських ЗМІ. Вони могли лише знімати за парканом посольства – таке рішення виборчої комісії, повідомив кореспондент Радіо Свобода. Кореспонденти російських агенцій ТАСС, «РИА-Новости», телеканалів «РЕН-ТВ» та «НТВ» знімали лише на вулиці, в тому числі опитували громадян України.

Натомість дільницю вільно могли відвідувати представники білоруських, українських та міжнародних ЗМІ.

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На території Білорусі зареєстровано 12 тисяч українських виборців, їх віднесено до двох дільниць: у посольстві України в Мінську та в Генеральному консульстві у Бресті.

Виборча дільниця в посольстві України в Мінську
Виборча дільниця в посольстві України в Мінську

Зазвичай у виборах беруть участь близько 10% українських громадян, які постійно проживають у Білорусі. Цього разу очікується вища явка, сказав Радіо Свобода посол України у Мінську Ігор Кизим.

Голова виборчої комісії, яка діє у Мінську при посольстві України, Оксана Врублевська розповіла Радіо Свобода, що станом на 12 годину у виборах взяв участь 241 виборець.

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В Україні 31 березня відбувається перший тур чергових виборів президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.

На дільниці працюють спостерігачі від кандидатів та Всесвітнього конгресу українців. Зауважень станом на 12 годину дня не було.

Громадянин України голосує на виборах у посольстві, Мінськ, 31 березня 2019 року
Громадянин України голосує на виборах у посольстві, Мінськ, 31 березня 2019 року

Декілька осіб не змогли проголосувати через те, що не мали закордонних паспортів, тільки внутрішні. Члени комісії роз’яснили їм законодавство та порадили підготуватися до наступних виборів, отримавши нові документи.

Посол України у Мінську Ігор Кизим розповів Радіо Свобода, що у списках виборців у Білорусі є люди, котрі походять з Донбасу та Криму, які стоять на консульському обліку.

Кореспондент Радіо Свобода зустрів на дільниці у Мінську громадян, що походили з Криму та Донецька, переїхали до Білорусі ще до подій 2014 року, а також родину з Горлівки, яка два роки тому залишила свій дім у зв’язку з воєнними діями.

Українці голосують у столиці Білорусі
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Українці голосують у столиці Білорусі

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