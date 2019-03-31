У Генштабі розповіли, як голосують в ООС

В районі Операції об’єднаних сил розташовано 79 виборчих дільниць, повідомили в прес-службі Генерального штабу Збройних сил України.

За даними військових, 14 з них працюють у Луганській області, 65 – в Донецькій. Графік роботи дільниць такий же, як і в решті регіонів України – з 8 ранку до 20 вечора.

«Першими вже проголосували воїни з передової, поки їхні побратими прикривають фронт, змінюючи одне одного», – йдеться в заяві.

Про випадки порушень в ході голосування Генштаб наразі не повідомляє.

В Україні та на закордонних виборчих дільницях 31 березня триває голосування на виборах президента України. Всього участь у виборах бере 39 кандидатів. Дільниці в Україні працюватимуть до 20 вечора.