Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
31 Березень 2019, Київ 11:54
Новини | Політика

Зеленський проголосував на виборах президента України

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський

Дивитись коментарі

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський проголосував на виборах 31 березня. Це відбулося на одній із виборчих дільниць у Києві.

У спілкуванні з журналістами перед входом на дільницю Зеленський запевнив, що «все буде добре».

Раніше на виборах президента проголосувала Юлія Тимошенко та кілька інших кандидатів.

Всього участь у виборах бере 39 кандидатів.

В Україні та на закордонних виборчих дільницях 31 березня триває голосування на виборах президента України. На виборчій дільниці в Австралії голосування вже завершилося. Дільниці в Україні працюватимуть до 20:00.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG