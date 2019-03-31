Зеленський проголосував на виборах президента України

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський проголосував на виборах 31 березня. Це відбулося на одній із виборчих дільниць у Києві.
У спілкуванні з журналістами перед входом на дільницю Зеленський запевнив, що «все буде добре».
Раніше на виборах президента проголосувала Юлія Тимошенко та кілька інших кандидатів.
Всього участь у виборах бере 39 кандидатів.
В Україні та на закордонних виборчих дільницях 31 березня триває голосування на виборах президента України. На виборчій дільниці в Австралії голосування вже завершилося. Дільниці в Україні працюватимуть до 20:00.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ