В Австралії завершується голосування на виборах президента України

У столиці Австралії Канберрі завершується голосування на єдиній відкритій у цій країні закордонній виборчій дільниці на виборах президента України. Дільниця, утворена при посольстві України, відкрилася о 23:00 за київським часом 30 березня, голосування на ній триватиме до 11:00 за київським часом 31 березня.

«Вибори президента України на нашій планеті починаються із виборчої дільниці в консульстві України в Канберрі. Це єдина виборча дільниця в усій Австралії та Океанії. Тож, насправді, нам дуже пощастило, що нам до неї їхати лише 300 км. Бо від Окленда, що у Новій Зеландії, сюди – 2300 км. А від Дарвіна, що в Північній Австралії, – більше 4000 км. Коли ви прокинетеся у неділю, в нас вже буде вечір, вже по виборах. Вітання вам з майбутнього! Можна напевно сказати, що майбутнє у нас є», – написала громадянка України Діна Крочук у Facebook.

У Європі дільниці на виборах президента України відкрилися водночас або із затримкою на одну-дві години від часу початку голосування в Україні.

«Важливий день. Закордонна виборча дільниця у посольстві України в Естонській Республіці розпочала свою роботу та вже прийняла перших виборців», – повідомила посол України в Естонії Мар'яна Беца.

«У Берліні розпочався процес голосування на виборах президента України. Панує піднесений настрій, адже сьогодні – справжнє свято української демократії!» – вказав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

В Україні 31 березня відбуваються вибори президента. Виборчі дільниці розпочали свою роботу о 8:00 і працюватимуть до 20:00. У виборчих бюлетенях є прізвища 39 кандидатів.