На дільницях працюють 39 тисяч поліцейських – Нацполіція

Виборчі дільниці охороняють 39 тисяч працівників поліції, повідомив на нараді міжвідомчого штабу Міністерства внутрішніх справ заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

«Забезпечена безпека поліцейськими, це 39 тисяч поліцейських, також передбачені резерви для оперативного реагування на зміни в оперативній обстановці. Резерви зі складу поліції особливого призначення, патрульної поліції, підрозділу ТОР, Національної гвардії. Ми готові реагувати на всі події», – сказав він.

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Фацевич додав, що до охорони порядку залучені також працівники вибухо-технічних підрозділів, закріплених за зонами для швидкого реагування «на всі можливі ризики».

В Україні та на закордонних виборчих дільницях 31 березня триває голосування на виборах президента України. Всього участь у виборах бере 39 кандидатів. Дільниці в Україні працюватимуть до 20 вечора.