Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
31 Березень 2019, Київ 11:59
Новини | Суспільство

За перші дві години виборів зареєстровано 25 заяв про порушення – МВС

Під час підготовки до голосування однієї з виборчих дільниць у Києві

Дивитись коментарі

З початку дня поліція отримала 25 заяв і повідомлень, пов’язаних із виборами, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Згідно з повідомленням, найчастіше звертаються до поліцейських у Києві – сім разів. Крім того:

  • у Закарпатській області – чотири звернення
  • у Кіровоградській – три
  • у Вінницькій, Сумській, Запорізькій, Луганській – по два
  • у Київській, Одеській, Черкаській – по одному

Правоохоронці уточнюють, що звернення зокрема йдеться про незаконну агітацію, підкуп виборців, фотографування бюлетенів і спробу винести бюлетень з виборчої дільниці.

В Україні та на закордонних виборчих дільницях 31 березня триває голосування на виборах президента України. На виборчій дільниці в Австралії голосування вже завершилося. Дільниці в Україні працюватимуть до 20 вечора.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG