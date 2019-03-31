За перші дві години виборів зареєстровано 25 заяв про порушення – МВС

З початку дня поліція отримала 25 заяв і повідомлень, пов’язаних із виборами, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Згідно з повідомленням, найчастіше звертаються до поліцейських у Києві – сім разів. Крім того:

у Закарпатській області – чотири звернення

у Кіровоградській – три

у Вінницькій, Сумській, Запорізькій, Луганській – по два

у Київській, Одеській, Черкаській – по одному

Правоохоронці уточнюють, що звернення зокрема йдеться про незаконну агітацію, підкуп виборців, фотографування бюлетенів і спробу винести бюлетень з виборчої дільниці.

В Україні та на закордонних виборчих дільницях 31 березня триває голосування на виборах президента України. На виборчій дільниці в Австралії голосування вже завершилося. Дільниці в Україні працюватимуть до 20 вечора.