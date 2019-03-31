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31 Березень 2019, Київ 10:26
Новини | Політика

Мережа «Опора» повідомляє про недопуск спостерігача на виборчу дільницю

Громадянська мережа «Опора» повідомляє, що на Волині спостерігача від цієї організації не допустили на виборчу дільницю

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Громадянська мережа «Опора» повідомляє, що на Волині спостерігача від цієї організації не допустили на виборчу дільницю. Згідно з повідомленням, це сталося на дільниці №070091 у селі Новостав Горохівського району.

«Спостерігач прибув на дільницю, аби бути присутнім на засіданні (що передувало початку голосування – ред.), однак його не впустили. Голова комісії повідомила, що всіх запустять о 8-й годині ранку. На місце інциденту викликали поліцію, відтак спостерігач «Опори» подасть відповідну заяву», – вказано в повідомленні.

Відповідно до пункту 1 частини 9 статті 69 Закону України «Про вибори президента України», офіційний спостерігач від партії, кандидата на пост президента України, громадської організації має право бути присутнім з дотриманням вимог цього закону на засіданнях дільничних та окружної виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу з урахуванням положень, встановлених частиною дев’ятою статті 28 цього закону, в тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі.

В Україні 31 березня відбуваються вибори президента. Виборчі дільниці розпочали свою роботу о 8:00 і працюватимуть до 20:00.

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