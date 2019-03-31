В Україні почалися вибори президента. Виборчі дільниці розпочинають свою роботу о 8:00 і працюватимуть до 20:00.

За посаду змагаються 37 кандидатів. Повний їхній перелік тут. До бюлетеню включені Олександр Мороз та Сергій Тарута, однак вони відмовилися від участі у виборах.

Вибори президента України є загальними. Право голосу мають громадяни, яким на день виборів виповнилося 18 років. Для участі в голосуванні виборці повинні мати документ, який підтверджує громадянство України.

Центральна виборча комісія має оголосити результати виборів до 10 квітня включно, однак не пізніше ніж на третій день з дня отримання всіх протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування.

Для перемоги в першому турі кандидат повинен набрати понад 50 відсотків голосів. Якщо цього не станеться, другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

Що потрібно знати про президентські вибори в Україні? Вибори президента України відбудуться 31 березня.

Президента обирають на всенародних виборах на п’ять років. На цю посаду може претендувати будь-який громадянин України, якому виповнилося 35 років, який має право голосу, живе в Україні протягом 10 останніх років перед днем виборів і володіє державною мовою. Законодавство обмежує можливість балотуватися більше ніж на два терміни підряд.

В Україні – парламентсько-президентська форма правління. Як результат, президент має обмежені повноваження: він вносить до парламенту подання щодо призначення керівників силових структур (Служби безпеки, Міністерства оборони), а генерального прокурора призначає зі згоди Верховної Ради; також президент призначає голів місцевих державних адміністрацій за поданням уряду.

Одночасно президент України є головнокомандувачем Збройних сил і головою Ради національної безпеки і оборони, склад якої також визначає голова держави.

Президент України здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави (але засади зовнішньої, а також внутрішньої політики визначає Верховна Рада) і, відповідно, вносить до парламенту подання про призначення міністра закордонних справ.

Склад уряду і прем’єр-міністра призначає парламент, але кандидатуру голови уряду на розгляд Верховної Ради вносить президент на підставі пропозиції урядової коаліції, сформованої у Верховній Раді після парламентських виборів. Крім того, президент подає парламентові кандидатури голів МЗС і Міноборони; кандидатури решти міністрів подає прем’єр.

Президент України не відповідає за економічну політику.

У той же час голова держави має право накладати вето на закони, схвалені парламентом; він також зупиняє дію постанов уряду в разі їх невідповідності Конституції.

Нинішні вибори є найбільш конкурентними за всю історію незалежності України – для реєстрації кандидатом у Центральну виборчу комісію звернулися майже 90 громадян.

8 лютого ЦВК України завершила реєстрацію кандидатів. Спершу список зареєстрованих кандидатів складав 44 людини.

7 березня сплив термін, коли кандидати могли відмовитися від участі у виборах. Після того, як ЦВК скасувала реєстрацію Дмитра Гнапа, Євгенія Мураєва, Дмитра Добродомова, Андрія Садового та Сергія Кривоноса, кількість кандидатів у президенти становить 39 осіб. Пізніше ще один кандидат Сергій Тарута заявив про підтримку кандидатки Юлії Тимошенко, але його ім’я все одно залишилося у бюлетені. Законодавство забороняє оприлюднення результатів соціологічних опитувань про учасників кампанії за два дні до голосування, а за день до виборів усі виборчі штаби повинні припинити агітацію.

30 березня в Україні має бути «день тиші».

Перший тур голосування відбудеться 31 березня, його офіційні результати оголосять до 10 квітня.

У разі, якщо жоден кандидат не набере абсолютну більшість (50% + 1 голос), другий тур відбудеться 21 квітня, а публікація результатів – до 4 травня. Протоколи ЦВК публікуються в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

До 3 червня 2019 року новообраний президент вступає у повноваження із складенням присяги на урочистому засіданні Верховної Ради України.

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