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31 Березень 2019, Київ 10:25
Новини | Політика

На частині виборчих дільниць утворилися черги після відкриття

На частині виборчих дільниць у Києві черги охочих проголосувати утворилися одразу після початку виборів о 8:00

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На частині виборчих дільниць у Києві черги охочих проголосувати утворилися одразу після початку виборів о 8:00. Про це повідомляють користувачі соціальних мереж.

«На восьму ранку на дільницях у Києві організувалися черги. Людей дуже багато», – пише у Twitter Юрій Каракай.

«Хто рано встає – той о 8:05 голосує))) Доброго ранку!» – вказала у Facebook Євгенія Кравчук.

Водночас на деяких дільницях виборців відносно небагато, інформує Дмитро Даниленко.

«Проголосував. Кількість спостерігачів перевищує кількість виборців. Прокидайтеся та робіть свій вибір», – закликає він.

В Україні почалися вибори президента. Виборчі дільниці розпочали свою роботу о 8:00 і працюватимуть до 20:00.

Виборчі дільниці розпочинають свою роботу о 8:00 і працюватимуть до 20:00
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В Україні почалися вибори президента

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