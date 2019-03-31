На частині виборчих дільниць утворилися черги після відкриття

На частині виборчих дільниць у Києві черги охочих проголосувати утворилися одразу після початку виборів о 8:00. Про це повідомляють користувачі соціальних мереж.
«На восьму ранку на дільницях у Києві організувалися черги. Людей дуже багато», – пише у Twitter Юрій Каракай.
«Хто рано встає – той о 8:05 голосує))) Доброго ранку!» – вказала у Facebook Євгенія Кравчук.
Водночас на деяких дільницях виборців відносно небагато, інформує Дмитро Даниленко.
«Проголосував. Кількість спостерігачів перевищує кількість виборців. Прокидайтеся та робіть свій вибір», – закликає він.
В Україні почалися вибори президента. Виборчі дільниці розпочали свою роботу о 8:00 і працюватимуть до 20:00.
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