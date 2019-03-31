Виборці з окупованих територій прийшли на дільниці в Станиці Луганській

Виборці з окупованих територій, які скористалися процедурою зміни місця голосування, є на дільницях у Станиці Луганській, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Зранку 31 березня великого потоку людей з ОРДЛО немає. Всі дільниці у селищі, розташованому впритул до контрольного пункту в'їзду-виїзду, відкрилися вчасно. Також у штатному режимі працює на цю хвилину і пункт пропуску.

Громадяни з реєстрацією в окупованих населених пунктах мали змогу змінити місце голосування за спрощеною процедурою, лише на підставі паспорта громадянина України.

В Україні 31 березня відбуваються вибори президента. Виборчі дільниці розпочали свою роботу о 8:00 і працюватимуть до 20:00. У виборчих бюлетенях є прізвища 39 кандидатів.