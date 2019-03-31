Денісова отримала понад 200 звернень через порушення виборчих прав

Прес-служба Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової повідомляє, що омбудсмен отримала 218 телефонних звернень і 21 електронне звернення від виборців станом на 13 годину дня.

На брифінгу Денісова уточнила, що 40% звернень стосуються реєстру.

«В списках виборців допущені неточності, технічні помилки, описки в даті народження, в адресі проживання виборця. Таких у нас 40%, це 114 тільки сьогодні звернулося. Ми радимо нашим громадянам звертатися до голови ДВК, контролюємо це питання, коли вони звертаються. Всі, хто звернувся до 14 години, виборче право реалізували і проголосували. Потім – немає у списках виборців, але тут вже складніше питання, тому що зараз вже нічого не можна зробити, тільки, вже якщо буде другий тур, звернутися до відділу реєстру і встановити, щоб там була в списках ця людина занесена», – повідомила вона.

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Крім того, Денісова зазначила, що деякі дільниці відкривалися з запізненням, а низка дільниць непристосовані для людей з інвалідністю.

Раніше Центральна виборча комісія повідомила, що три виборчі дільниці відкрилися з запізненням, але наразі всі вони працюють.

В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.