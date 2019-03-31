В день голосування вчасно не відкрилися три виборчі дільниці, наразі працюють усі – ЦВК

Від початку голосування в Україні із майже 30 тисяч виборчих дільниць вчасно не відкрилися три, однак наразі розпочали роботу усі. Про це повідомили під час брифінгу у Центральній виборчій комісії, передає кореспондент Радіо Свобода.

Як повідомили у ЦВК, проблеми виникли на одній дільниці на Київщині і в двох – в Одеській області.

«Зокрема, найбільшою проблемою було те, що в Ізмаїлі на одній з виборчих дільниць номер печатки не співпадав із номером, який був вказаний на бюлетенях. Але цю проблему вже вирішили і ця дільниця вже працює», – повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

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Згідно з повідомленням ЦВК, окружна виборча комісія територіального округу №143 (Ізмаїл) повідомила, що виявила невідповідність номеру на раніш виданій печатці на одній із виборчих дільниць номеру дільниці. Номер печатки – 51002, номер дільниці – 511002. ЦВК дозволили використовувати печатку з невідповідним номером «як виняток».

У комісії додають: в разі другого туру печатку використовувати не будуть, після першого туру її мають повернути окружній виборчій комісії округу і знищити.

В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.