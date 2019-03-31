В поліції планують перевірити дії кандидата, який показав бюлетень – Шевченко

Поліція збере інформацію щодо дій народного депутата і кандидата в президенти Олега Ляшка, сказав на брифінгу речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. Так він відповів на питання одного з журналістів щодо того, чи планують правоохоронці реагувати на повідомлення про демонстрацію бюлетеня Олегом Ляшком.

«Безумовно, буде (реакція на дії Ляшка – ред.). Кваліфікація, внесення в Єдиний реєстр досудових розслідувань, а потім за підслідністю передача із погодженням з прокуратурою», – сказав він.

Порушення таємниці голосування, згідно з Кримінальним кодексом, може тягти за собою штраф, виправні роботи або обмеження волі на термін до трьох років. В разі, якщо правопорушення скоїв член виборчої комісії або інший службовець із використанням службового становища, покаранням може бути позбавлення волі до трьох років із тимчасовим позбавленням права обіймати певні посади.

Однак Шевченко нагадав, що Ляшко має депутатський мандат.

«Якщо буде перекваліфіковано не за фактом, а стосовно особи, нагадую, що ця особа має певний статус, розслідування осіб із таким статусом – виняткова прерогатива Генеральної прокуратури. Але первинну інформацію поліція, безумовно, збере і кваліфікує», – повідомив речник МВС.

Раніше Комітет виборців України заявив про ймовірне порушення закону Олегом Ляшком. Кандидат від «Радикальної партії» продемонстрував на камери розгорнутий бюлетень із позначкою, перш ніж вкинути його до урни.

В Україні 31 березня відбувається перший тур чергових виборів президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.