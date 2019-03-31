У КВУ заявляють про незаконну агітацію за одного з кандидатів у день виборів

Експерти Комітету виборців України визначили головні проблеми в день голосування 31 березня, першою серед яких назвали незаконну агітацію в день виборів.

«Спостерігачі КВУ повідомляють, що в більшості регіонів України мають місце факти, коли офіційні спостерігачі одного із кандидатів використовують бейджі із символікою кандидата. Часто це призводить до конфліктних ситуацій, оскільки спостерігачі та члени комісій змушують їх припинити використання матеріалів із ознаками агітації», – інформує голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Штаб одного з кандидатів у президенти повідомив Радіо Свобода, що «у спостерігачів, які працюють на дільницях від ГО «Команда Зе», вимагають зняти бейджі, мотивуючи тим, що нібито це агітація. Найбільше таких випадків – у Київській області».

У штабі наполягають, що «це не є агітацією». «Спостерігачі не мають знімати бейдж, навіть якщо про це попросить поліція. Має бути рішення суду та ОВК, а таких рішень немає. Ми вважаємо це тиском на спостерігачів», – ідеться в повідомленні.

За повідомленням голови КВУ Олексія Кошеля, серед інших порушень є фотографування заповнених бюлетенів та проставлення штампу «вибув» проти прізвища одного з кандидатів (таке, за даними КВУ, сталося на трьох дільницях).

В Україні 31 березня відбувається перший тур чергових виборів президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.