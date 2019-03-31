МВС назвало найпоширеніші порушення на дільницях

У Міністерстві внутрішніх справ заявили 31 березня, що найпоширенішими порушеннями на виборчих дільницях є фото- та відеофіксація бюлетенів та спроби винести їх за межі дільниці.

«За весь період виборчої кампанії нами було зафіксовано щодо 5 266 повідомлень про ті ситуації, які пов’язують з порушенням виборчого законодавства. З них 456 повідомлень упродовж вчорашнього дня, «дня тиші»… Деякі команди кандидатів у президенти агітували навіть вчора. На це ми звернули увагу. Здебільшого, це морально-етичне покарання. Але з тих 258 повідомлень, які стосуються порушення по 112 статті частині 10 «порушення правил агітації в день тиші», частина все таки понесе відповідальність і заплатять до 1300 гривень штрафу», – цитує Facebook-сторінка МВС радника міністра Івана Варченка.

В Україні 31 березня відбувається перший тур чергових виборів президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.