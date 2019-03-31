У ЦВК дозволили використовувати в Ізмаїлі печатку з невідповідним номером «як виняток»

Центральна виборча комісія надала роз’яснення з приводу випадку в Ізмаїлі, де номер печатку дільничної виборчої комісії не відповідав номеру дільниці. Згідно з повідомленням ЦВК, окружна виборча комісія територіального округу №143 (Ізмаїл) повідомила, що виявила невідповідність номеру на раніш виданій печатці на одній із виборчих дільниць номеру дільниці. Номер печатки – 51002, номер дільниці – 511002.

«Комісія надала дозвіл вказаній дільничній виборчій комісії та окружній виборчій комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 143 для забезпечення проведення голосування, підрахунку голосів виборців на цій виборчій дільниці під час складання протоколу про підсумки голосування на виборах Президента України в межах цього округу використовувати та враховувати, як виняток, раніше виготовлену та передану окружною виборчою комісією ТВО № 143 печатку, а саме – із зазначенням номеру виборчої дільниці на печатці вказаної дільничної виборчої комісії: «Звичайна виборча дільниця № 510002» «Територіальний виборчий округ № 143», – йдеться в роз’ясненні.

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У ЦВК додають: в разі другого туру печатку використовувати не будуть, після першого туру її мають повернути окружній виборчій комісії округу і знищити.

Заступник голови ЦВК Олег Конопольський повідомив на брифінгу, що на дільниці триває голосування.

Зранку дільниця в Ізмаїлі не відкрилася вчасно, оскільки було виявлено невідповідність між номером печатки і номером дільниці.

В Україні 31 березня відбувається перший тур чергових виборів президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.