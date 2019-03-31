Спостерігачі фіксують порушення в розміщенні даних про кандидатів 

Спостерігачі фіксують порушення у розміщенні інформації про програми кандадатів у президенти на деяких виборчих дільницях.
Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що програми кандидатів розміщені не в алфавітному порядку на дільниці 800075 в Голосіївському районі Києва. Першою коло входу розміщена програма діючого президента.
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Голова комісії сказала Радіо Свобода, що узгодила довільний порядок з Окружною виборчою комісією.
«Ми питали в ОВК. Нам сказали: можна розміщати вже як поклеїли», – повідомила вона.
Про подібні випадки в Києві, Ужгороді, Дніпрі і в селищі Коцюбинське на Київщині повідомляють також журналісти руху «Чесно».
Згідно зі статтею 74 Закону про вибори президента України, дільнична виборча комісія має розміщати інформаційні плакати про програми кандидатів в алфавітному порядку (так, як вони розміщені в бюлетені).
В Україні 31 березня відбувається перший тур чергових виборів президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.
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