Дружину Гриценка Мостову знайшли в списках виборців

Головна редакторка видання «Дзеркало тижня», журналістка і дружина одного з кандидатів у президенти Анатолія Гриценка Юлія Мостова все ж змогла проголосувати на виборах, повідомив з виборчої дільниці кореспондент Радіо Свобода.

«Юлія Мостова, дружина Анатолія Гриценка, не змогла проголосувати, оскільки її не знайшли в списку. За деякий час спостерігачі повідомили зокрема нас, журналістів, про те, що все-таки знайшли Юлію Мостову, і її теж повідомили про те, що вона є в списку. І ось вона прийшла для того, щоб зробити свій вибір», – сказав він.

Юлія Мостова раніше прийшла на дільницю з чоловіком, однак він сказав журналістам, що її не знайшли у списках виборців і вона не змогла здійснити волевиявлення.

В Україні 31 березня відбувається перший тур чергових виборів президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.