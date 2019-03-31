Гриценко проголосував на виборах, його дружина Мостова – не змогла

Кандидат у президенти від партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко проголосував на виборах.

Він прийшов на виборчу дільницю разом із дружиною, журналісткою і головною редакторкою видання «Дзеркало тижня» Юлією Мостовою. Однак вона проголосувати не змогла – як повідомило подружжя, імені Мостової не виявилося в списках виборців.

«Дружина проголосувати не може при тому, що перевірили в електронному реєстрі, прізвище три дні назад було. Зараз її немає. Вона 40 років живе в одному будинку», – заявив Гриценко.

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Сама Мостова також сказала, що не змінювала дільницю упродовж багатьох років.

«Я з 18 років голосую на цій дільниці, я живу в цьому будинку з 1972-го року... Виявилося, мене немає в списках», – повідомила вона.

Гриценко після виходу з кабінки для голосування сказав журналістам, що «за Україну без мародерів, в безпеці й добробуті».

В Україні 31 березня відбувається перший тур чергових виборів президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.