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31 Березень 2019, Київ 13:24
Новини | Політика

Ляшко імовірно порушив закон під час голосування на виборах президента – КВУ

Кандидат на посаду президента України Олег Ляшко

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Комітет виборців України заявляє про імовірне порушення закону кандидатом на посаду президента України Олегом Ляшком 31 березня.

«Під час голосування на одній з дільниць… Олег Ляшко продемонстрував у присутності телекамер та виборців бюлетень із результатами свого волевиявлення. Відповідно до ст. 7 Закону «Про вибори президента України» голосування на виборах президента України є таємним. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування», – вказує КВУ у Facebook.

«Відповідно до стаття 159 (порушення таємниці голосування) Кримінального Кодексу України:
1. Умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів або референдуму, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах або референдумі, –
карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років», – нагадують у Комітеті виборців України.

В Україні 31 березня відбувається перший тур чергових виборів президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.

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