Спроба підпалу дільниці на Чернігівщині: підозрюваного затримано

Поліція затримала мешканця міста Борзна в Чернігівській області, підозрюваного у спробі підпалу виборчої дільниці, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
«Громадянина, який намагався підпалити кабінку затримано та доставлено до Борзнянсього відділення поліції Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області. Наразі місцевий житель дає пояснення слідчому, встановлюються мотиви скоєння правопорушення. Процес голосування продовжується у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.
Наразі поліцейські вирішують питання щодо відкриття кримінальної справи.
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О 10:50 31 березня МВС повідомило про те, що на одній із виборчих дільниць Борзни чоловік кинув запалювальну суміш із подальшим горінням, яке одразу ж ліквідували. Постраждалих немає, процес голосування не припинявся.
В Україні 31 березня відбувається перший тур чергових виборів президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.
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