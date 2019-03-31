На Чернігівщині відбулася спроба підпалу виборчої дільниці – МВС

В місті Борзна Чернігівської області о 10:50 31 березня на одній із виборчих дільниць чоловік кинув запалювальну суміш із подальшим горінням, яке одразу ж ліквідували. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України і уточнює, що потерпілих внаслідок інциденту немає.



«О 10:50 у м. Борзна на одній з виборчих дільниць… чоловік кинув запалювальну суміш з подальшим горінням. О 10:51 загоряння ліквідовано. В результаті події ніхто не постраждав. Виборчий процес не припинявся», – йдеться в повідомленні в акаунті МВС у Twitter.

Правоохоронці не уточнюють, чи був затриманий зловмисник.



В Україні 31 березня відбуваєтьсяперший тур чергових виборів президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.