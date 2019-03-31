На дільницях проголосували Вілкул і Бойко

Кандидат у президенти від «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул відвідав виборчу дільницю для голосування.

«Хто стане президентом, знає тільки Бог і мільйони українців», – прокоментував він цю подію в соцмережах і закликав всіх прийти на вибори.

Аналогічний заклик оприлюднив і інший кандидат від опозиційних сил, самовисуванець Юрій Бойко.

«Хочу закликати всіх прийти в цей чудовий день і віддати свій голос за того кандидата, якому вони довіряють», – сказав він, виступаючи перед журналістами після голосування.

В Україні та на закордонних виборчих дільницях 31 березня триває голосування на виборах президента України. Всього участь у виборах бере 39 кандидатів. Дільниці в Україні працюватимуть до 20 вечора.