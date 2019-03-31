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31 Березень 2019, Київ 13:28
Новини | Політика

Кучма проголосував на виборах «за досягнення миру» – речниця

Леонід Кучма – президент України з 1999 по 2004 рік

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Другий президент України Леонід Кучма віддав свій голос на виборчій дільниці, повідомила його прес-секретарка Дарка Оліфер.

Вона розповіла, що Кучма прийшов на виборчу дільницю з дружиною Людмилою і після голосування поспілкувався з журналістами.

«(Голосував – ред.) за досягнення миру в Україні», – цитує другого президента його прес-служба.

В Україні та на закордонних виборчих дільницях 31 березня триває голосування на виборах президента України. Всього участь у виборах бере 39 кандидатів. Дільниці в Україні працюватимуть до 20 вечора.

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