Кучма проголосував на виборах «за досягнення миру» – речниця

Другий президент України Леонід Кучма віддав свій голос на виборчій дільниці, повідомила його прес-секретарка Дарка Оліфер.

Вона розповіла, що Кучма прийшов на виборчу дільницю з дружиною Людмилою і після голосування поспілкувався з журналістами.

«(Голосував – ред.) за досягнення миру в Україні», – цитує другого президента його прес-служба.

В Україні та на закордонних виборчих дільницях 31 березня триває голосування на виборах президента України. Всього участь у виборах бере 39 кандидатів. Дільниці в Україні працюватимуть до 20 вечора.